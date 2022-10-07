استشاري نساء يوضح أدق علامة للحمل.. «تظهر على البطن والوجه والأنف»

القاهرة - سمر حسين - ماما

فجأة ودون مقدمات تشعر المرأة بتغيرات مفاجئة في الجسم، خاصة بعد العديد من الأعراض التي تنذر بالحمل، لتبدأ السيدة في شراء فحص الحمل، ومن ثم الذهاب إلى الطبيب للتأكد من وجود حمل من عدمه، لذا تبحث الكثير من السيدات عن أدق العلامات للحمل، التي يمكن أن تظهر على الوجه أو البطن، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال متابعة المواقع الخاصة بالنساء.

لذا يُقدم «هُن»، أدق علامات للحمل، وما هي علامات الحمل على الوجه وعلى البطن، خلال السطور التالية.

أبكر علامات الحمل

تحدث الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، عن أبكر علامات الحمل، إذ قال لـ«هُن»: «علامات الحمل يمكن أن تظهر على المرأة من خلال تغير لون البول ليصبح داكنا، كما يعتبر اختلاف حجم الثدي، من أكثر الأسباب التي تشير وتنذر بالحمل، كما يمكن أن يحدث خط أسود أو داكن أسفل السرة، بخلاف ارتفاع البطن للأسفل، بخلاف بالغثيان في الصباح، النوم على الجانب الأيسر دائمًا، كما تعاني بعض النساء من ارتفاع في درجات الحرارة أكثر من المعتاد، بجانب كثرة التعرق بشكل مفرط».

علامات الحمل على البطن

كما وضح الدكتور عمرو حسن، علامات الحمل على البطن، إذ قال إن المرأة تشعر بثقل في منطقة الحوض، وضغط وشد كبير، بسبب التجمعات الدموية، حتى تشعر بأعراض التمزق الداخلي، بخلاف تقلصات شديدة في البطن.

علامات الحمل على الوجه

وفيما يخص علامات الحمل على الوجه، قال استشاري النساء والتوليد، خلال حديثه لـ«هُن»: «يمكن أن يكون على هيئة إحمرار في الوجه، وظهور بقع داكنة على الوجه، خاصة على الخدين والأنف والجبهة، حساسية الجلد، وحب الشباب، بخلاف زيادة شعر الوجه».