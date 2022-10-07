هذا الزيت ينبوع جمال الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “myself” أن زيت جوز الهند يعد بمثابة ينبوع الصحة والجمال للشعر؛ حيث إنه غني بالأحماض الدهنية المشبعة، التي تعمل على ترطيب الشعر وتمنحه ملمسا ناعما كالحرير.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن زيت جوز الهند غني أيضا بفيتامين E، الذي يعمل على زيادة نمو الشعر وتقوية بنيته. كما يندرج فيتامين E ضمن مضادات الأكسدة، ومن ثم فهو يحمي الشعر من الآثار البيئية الضارة كالأشعة فوق البنفسجية.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، الذي يحارب البكتيريا والفطريات والالتهابات، مما يعود بالفائدة على صحة فروة الرأس، وهو الأمر الذي يساعد على نمو الشعر ويحميه من القشرة والتقصف والتساقط.

وأشارت “myself” إلى أن زيت جوز الهند يعد مناسبا للشعر الجاف والمجهد والكثيف بصفة خاصة، بينما ينبغي استخدامه بحذر مع الشعر الخفيف والشعر الدهني.

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