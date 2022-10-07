أصحاب 4 أبراج يصنفون بـ«ملوك النكد» من أقل موقف صغير.. هل أنت منهم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«النكد» من الصفات المزعجة والتي يتسم بها البعض، ما يجعل عدد من المحيطين بهم ينفرون منهم أحيانا، ويحاول آخرون معرفة كيفية التعامل معهم.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أكثر الأبراج نكدا حسب المواليد والأسباب وراء ذلك وكيفية التعامل معهم لتفادي هذه الأجواء السلبية.

برج السرطان

يتصف صاحب برج السرطان بأنه «حساس»، ما يجعله يتأثر بأي شيء يحدث حتى إذا كانت بدون قصد الطرف الآخر، ولا ينسى بسهولة ما يسبب مشاكل كما أنه «قماص» ونصحت «فؤاد» بالتعامل معه من خلال الحرص على مراعاة مشاعره وأن يجعله يفهم المقصود من كلامه.

برج الحمل

صاحب برج الحمل لا يفضل الحياة الهادئة ودائما داخله مشاعر غاضبة والحياة بالنسبة له معركة وحرب حسب وصف خبيرة الأبراج، لذا يتصف بالنكد.

برج الحوت

شخصية برج الحوت «حساس» ويتصف بالنكد المبالغ فيه، ويحاول الهرب من الحزن من خلال عمل أي شيء.

برج العقرب

برج العقرب شخص «حساس» ويتصف بالنكد والانتقام حيث أنه يتأثر بأي شيء ولا ينسى ما حدث ولا يحب الهدوء ويفضل المعارك.