الامارات | معارض «ملتقى الخط».. «ارتقاء» في جماليات الحرف العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، انطلاق المعارض الدولية المصاحبة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط، في متحف الشارقة للفنون.

وتجوّل رئيس مكتب سمو الحاكم، في مجموعة المعارض الثلاثة، وهي: المعارض المعاصرة، ومعرض فن الزخرفة الإسلامية «ترنيمة الذهب»، ومعرض ثقافات أخرى، مستمعاً إلى شروح مفصلة عن الأعمال التي تقدمها المعارض، والتي عكست تطور تجربة العمل على الخط العربي من مجموعة كبيرة من الخطاطين والفنانين، والمستنبطة من شعار الملتقى في هذه الدورة «ارتقاء».

وتوقف الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، في بداية جولته في المعارض المعاصرة، التي تجمع عدداً من الفنانين من دولة الإمارات وغيرها من دول العالم، وتقدم لوحاتهم المتنوعة من الأعمال التركيبية، والفيديو، واستخدام الخامات المختلفة مثل القماش والخشب والكرتون والخشب المطلي وغيرها.

وتعرّف الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، على ما يحتويه المعرض من أعمالٍ متنوعة عكست إبداع المشاركين في توظيف التقنيات المختلفة لخدمة أفكارهم الرئيسة التي تبين جمال الخط العربي والأعمال الفنية المبتكرة.

وزار الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، خلال جولته معرض «ترنيمة الذهب»، حيث استعرض الأعمال المقدمة من الفنانين، وتعرف إلى ما ترمز إليه، وما تعكسه فنون الزخرفة الإسلامية ومدارسها المتنوعة وإبداعات وابتكارات المشاركين.

ويشارك في المعرض، الذي يضيء على تجربة فن الزخرفة الإسلامية، ويحاول رد الاعتبار له، عدد من الفنانين من مختلف الدول، ويقدم المشاركون في هذا المعرض فنون الزخرفة في بلادهم بحسب تطورها كلٌّ في بيئته الخاصة، مجتهدين في إظهار إسقاطاتها المتنوعة، واتجاهيها التوريقي النباتي، والهندسي المركب، بالإضافة إلى دلالات اللون وطرق استخداماته المتعددة، والإطارات الهندسية واستنباط الأشكال وتحويرها، والصيغ والأشكال والابتكارات الجمالية الزخرفية والتزيين.

واختتم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، جولته بزيارة معرض «ثقافات أخرى»، والذي يقدم الخط العربي بلمسات عالمية، عبر تجارب متميزة لفنانين من مختلف دول العالم من غير الناطقين باللغة العربية، يجمعهم حب فن الخط الذي أبدعوا في مجاله، وتعرفوا إلى جمالياته وأسراره.

واطلع رئيس مكتب سمو الحاكم، على أعمال الفنانين المشاركين في المعرض، الذين تتبنى أعمالهم خطوطاً متنوعة، حيث تعرف إلى أعمالهم المقدمة والتي تنوعت ما بين استخدام ورق القطن، والحبر الأسود، والأوراق المصبوغة، والرسوم التوضيحية بالألوان المائية، وأعمال التذهيب، وغيرها.

تجارب متميزة لفنانين غير ناطقين بالعربية يجمعهم حب فن الخطّ