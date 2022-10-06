مرض الهربس الجلدي.. اعرف أسبابه وأعراضه «بلاش تقبيل الأطفال»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الهربس الجلدي أحد أهم الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرين خاصة الأطفال، نتيجة عدوى فيروسية، والتلامس المباشر للجلد تسمى الهربس.

ورغم أن مرض الهربس الجلدي يظهر عادة حول الأعضاء التناسلية أو الفم، إلا أنه يمكن لمرض الهربس الظهور في أي مكان من الجسم، لكن إذا اقترن مع التناسلي، يظهر عادة في الأرداف، والفخذين، والأصابع.

مرض الهربس الجلدي

وبحسب ما ذكره الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، لـ«هُن» فإن مرض الهربس الجلدي، فيروس يهاجم الجهاز العصبي، وقد ينتقل للأطفال من خلال التقبيل، وينقسم إلى نوعين، لأول (HSV1) وفيروس الهربس البسيط من النوع الثاني (HSV2)، ويصيب الأعضاء التناسلية أو الفم، إذ تستمر العدوى مدى الحياة لدى الشخص المصاب.

وتعتمد طول مدة الإصابة بالفيروس على نوع الهربس، إذ يمكن أن يستمر الهربس الفموي لأسبوعين أو 3 أسابيع، إلا أن التناسلي يبدأ من أسبوعين إلى 6 أسابيع، كما إنه يكون معديًا لمدة من 7 - 12 يومًا.

مرض الهربس للأطفال

وفقًا لما أكده «عقبة» فإن مرض الهربس للأطفال، يأتي من نقل العدوى من خلال التلامس أو اللمس بالوجه أو التقبيل، لذا لا ينصح بتقبيل الأطفال من الولادة وحتى عُمر الـ6 أشهر، أو تقبيله من أعلى الملابس: «بيجي عن طريق الاحتكاك وبينتقل من الكبار للصغيرين خاصة خلال تقبيلهم أو التلامس وملايين عندهم المرض ده للأسف».

مرض الهربس الجلدي بالصور

وعلى الرغم من أن الجميع لم يظهر عليهم جميع الأعراض، إلا أن هناك بعض الأعراض للإصابة بمرض الهربس، مثل:

ظهور تقرحات صغيرة على الجلد.

الشعور بالوخز.

الحكة.

الشعور بالحرقة في المنطقة المصابة.

قروح مؤلمة وتبدو كمجموعات من النفطات.

الحمى.

تورم اللثة واحمرارها.

تورم الغدد الليمفاوية.

وإليكِ بعض الصور تُظهر أعراض مرض الهربس الجلدي.

أسباب مرض الهربس الجلدي

وعن أسباب مرض الهربس الجلدي، قد يُمكن في الآتي:

العلاقات الزوجية مع طرف مُصاب بالهربس.

الإصابة بأمراض تناسلية أخرى.

ضعف الجهاز المناعي لسبب أو لآخر.

يمكن لأي شخص كان مصابًا بجدري الماء أن يُصاب بسهولة بالهربس.

وتكثر الإصابة بالهربس النطاقي أكثر بين البالغين الأكبر سنًا وبين المصابين بضعف جهاز المناعة.

التلامس مع شخص مصاب.

تقبيل الأطفال قد يصيبهم بالإصابة بالفيروس.