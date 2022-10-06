هل تعلم أن جسمك يأكل نفسه.. كيف ولماذا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

قبل أن يفزع أي شخص، إليكم ما يعنيه مصطلح "الالتهام الذاتي"، وهي آلية للجسم تحدث منذ ولادتنا مباشرة، دون جهد واع.

"الالتهام الذاتي" طريقة للجسم لتطهير نفسه، يقول كولين تشامب، الأستاذ المساعد في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ الأمريكية: "فكر في الأمر على أنه برنامج إعادة التدوير الفطري لجسمنا"، وفق ما أورد موقع "healthdigest".

الأكل هنا يشير إلى أكل الخلايا المجهرية، عندما تكون في وضع الالتهام الذاتي، تخلق خلايا جسمك أغشية تجد الخلايا الميتة أو المريضة أو البالية، فتلتهمها وتستخدم الجزيئات الناتجة للحصول على الطاقة أو لصنع أجزاء جديدة من الخلايا، ما يمكنك القيام به هو تعزيز هذه العملية في جسمك، وجني فوائدها الصحية العديدة.

فوائد الالتهام الذاتي:

وجدت دراسة أجريت عام 2012 على الفئران أن الالتهام الذاتي يمكن أن يحمي من:

- السرطان

- الاضطرابات العصبية التنكسية

- الالتهابات

- الأمراض الالتهابية

- الشيخوخة

- مقاومة الأنسولين

أظهرت دراسة أخرى أن إزالة جين الالتهام الذاتي في الفئران تسبب في زيادة الوزن والخمول وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وضعف وظائف المخ.

ويقول تشامب: "يجعلنا الالتهام الذاتي آلات أكثر كفاءة للتخلص من الأجزاء المعيبة، ووقف النمو السرطاني، ووقف الخلل في التمثيل الغذائي مثل السمنة ومرض السكري".

كيف يمكنني زيادة الالتهام الذاتي؟

الالتهام الذاتي هو استجابة للتوتر، لذا فإن تحفيزه يتطلب منك وضع جسمك في بعض المشقة، في الأساس، تحتاج إلى تجويع خلاياك من الطاقة، بمجرد أن يدخل جسمك البلعمة الذاتية، سيبدأ في إصلاح الخلايا التالفة وتحطيم القديمة للحصول على الطاقة، ويمكنك زيادة الالتهام الذاتي من خلال ممارسة الرياضة أو الصيام.

جرب حمية الكيتو:

تحدث الحالة الكيتونية عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الكربوهيدرات لحرقها للحصول على الطاقة، لذا فإن الفكرة هي تقليل الكربوهيدرات في الجسم إلى مستويات منخفضة بحيث لا يكون أمام الجسم خيار سوى استخدام الدهون للحصول على الطاقة، هذه هي الطريقة التي يعمل بها نظام الكيتو الغذائي الشهير.

حمية الكيتو غنية بالدهون وقليلة الكربوهيدرات، يمكن أن تساعد الكيتوزية الأشخاص على فقدان دهون الجسم مع الاحتفاظ بالعضلات، تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد الجسم أيضًا على محاربة الأورام السرطانية، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، ويقي من اضطرابات الدماغ.

أشار تشامب إلى أن "الكيتوزية هي بمثابة اختراق الالتهام الذاتي، تحصل على الكثير من التغييرات الأيضية وفوائد الصيام دون صيام فعليًا".

ولكن من الأفضل استشارة طبيبك أولاً قبل اتباع نظام كيتو الغذائي، خاصةً إذا كان لديك أي حالة صحية مثل مشاكل الكلى أو الكبد.

الصوم المتقطع:

الصوم المتقطع هو وسيلة أخرى رائعة للحث على الالتهام الذاتي، لكن قد لا يكون هذا هو فنجان الشاي للجميع، للدخول في مرحلة الالتهام الذاتي من خلال الصيام المتقطع، تحتاج إلى الصيام لمدة لا تقل عن 14 إلى 16 ساعة، حيث وجدت مراجعة بحثية أن الصيام المتقطع والالتهام الذاتي يمكن أن يجعل علاجات السرطان أكثر فعالية مع حماية الخلايا الطبيعية وتقليل الآثار الجانبية.

تمرين منتظم:

تؤدي التمارين، خاصة المكثفة ورفع الأثقال، إلى إتلاف عضلاتك، يتسبب هذا في حدوث تمزقات مجهرية يندفع جسمك للشفاء منها، يمكن أن تعزز ممارسة التمارين الرياضية بانتظام عملية التطهير الذاتي لجسمك.

نظرت دراسة أجريت عام 2012 على الفئران في البلعوم الذاتي، وهي هياكل تتشكل حول أجزاء من الخلايا قرر الجسم إعادة تدويرها.

وجد الباحثون أن معدل قيام الفئران بهدم خلاياها بشكل صحي زاد بعد الركض لمدة 30 دقيقة على جهاز المشي، استمر المعدل في الزيادة حتى تم تشغيل الفئران لمدة 80 دقيقة.

احتياطات السلامة التي يجب مراعاتها:

من المهم أن تتذكر أنه ليس عليك البقاء في الحالة الكيتونية أو الصيام أو ممارسة الرياضة بشكل مكثف طوال الوقت وكل يوم للاستفادة من الالتهام الذاتي.

يمكن أيضًا أن تساعدك بضع ساعات هنا وهناك أحيانًا، ولكن في حال اخترت الصيام، اشرب الكثير من الماء لتحافظ على رطوبتك.

أثناء الصوم الممتد، تأكد من أنك لا تحرم جسمك من الصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، هذه ضرورية للبقاء متيقظًا وصحيًا، إذا كنت لا تأكل طعامًا، فإن تناول المكملات الغذائية ضروري، أو قد تشعر بالدوار والصداع.

الطريقة الأكثر أمانًا لبدء الصوم من أجل الالتهام الذاتي هي أن تبدأ بوقت قصير، خاصةً إذا لم تصوم من قبل، كما أن الصيام بشكل عام لا ينصح به للأطفال ولمرضى السكر أو للحوامل، ولا يزال الالتهام الذاتي موضوعًا قيد البحث والدراسة، وفي الوقت الحالي لا يوجد ما يضمن أنه يمكن أن يمنع أو يعالج السرطان أو يبطئ الشيخوخة.

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