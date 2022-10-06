آمن جدا.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول جلد السمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

هل فكرت ذات مرة في أكل جلد السمك بدلًا من رميه، وهل لهذا فوائد أم أضرار؟.. هذا ما نوضحه.

توصي الإرشادات الغذائية بتناول ما لا يقل عن 250 جراما من المأكولات البحرية أسبوعيًا، كجزء من نمط الأكل الصحي، وفقًا لتقارير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

أحد الجوانب السلبية المحتملة للأسماك هو محتواها المحتمل من الزئبق، يمكن أن يتراكم في دهونها ويظل مخزناً بمرور الوقت، ويمكن أن يكون سامًا للإنسان إذا اُستهلك بكميات كبيرة.

والتونة وسمك أبو سيف والماكريل كلها في هذه المجموعة العالية من الزئبق، يجب أن يتجنبها الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات، وفق ما أورد موقع "healthdigest".

وتمتلئ الأسماك بالعناصر الغذائية الصحية، على سبيل المثال ، أن حصة 95 جرامًا من الرنجة توفر 20 جرامًا من البروتين، وتحتوي الأسماك أيضًا على فيتامينات B12 وD واليود والحديد والفوسفور والنياسين وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

تساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل مخاطر الاكتئاب والخرف وأمراض القلب، بالإضافة إلى لعب أدوار في وظيفة الأعصاب والغدة الدرقية، والصحة المعرفية، وتكاثر الحمض النووي، والجوانب الأساسية الأخرى لصحتك.

ماذا عن جلد السمك؟

بمجرد إزالة قشور السمكة، يكون الجلد المتبقي لذيذًا ومغذيًا، وغالبًا ما يحتوي على عدد من العناصر الغذائية مثل فيتاميني "د" و"هـ" واليود والسيلينيوم والتوراين والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

وتعزز هذه العناصر الغذائية صحة القلب، وتدعم نمو العضلات والمناعة، وتحمي الدماغ، وتعزز صحة الجلد.

يساعد تناول الجلد أيضًا في تقليل وقت التحضير ويزيد من كمية العناصر الغذائية التي تحصل عليها منه.

ولكن من المهم ملاحظة أن الزئبق قد يكون موجودًا أيضًا في جلد الأسماك عالية الزئبق، لذلك من الجيد اختيار الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق.

زفي حين أن جلد السمك هو وسيلة سهلة ولذيذة لإضافة العناصر الغذائية، إلا أن أنواعًا معينة من الأسماك مثل التونة، قد لا تستمتع بها مثل تلك الموجودة في الأسماك الأخرى.

وللمساعدة في تسهيل تناول جلد السمك، حاول إيجاد طريقة للطهي تستمتع بها، يمكنك شواء السمك أو قليه في المقلاة للحصول على جلد أكثر هشاشة، ويعد استخدام زيت الزيتون خيارًا جيدًا لأن زيت الزيتون يحتوي على مضادات الأكسدة الخاصة به وتأثيراته المضادة للالتهابات.

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