تفاصيل بيع خروف بـ4.7 مليون جنيه.. لماذا اشتراه 4 رجال بهذا السعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

سجّل خروف مؤخرًا رقمًا قياسيًا عالميًا لأغلى الأغنام في العالم، عندما اشتراه مجموعة من النخبة الأسترالية بـ241 ألف دولار، ما يقارب 4.7 مليون جنيه مصري.

وأطلق النخبة الأسترالية المكونة من 4 رجال، عليه "نخبة الخراف"، حيث بيع وسط نيو ساوث ويلز، وهو المكان الذي تُباع فيه الأغنام.

ويقول أحد أفراد المجموعة، الذي تحدث إلى وسائل الإعلام، إننا سنستخدم جينات هذا الخروف لتقوية الخراف الأخرى بطريقة مماثلة، إذ إن هذا الخروف لديه معدل نمو كبير، فهو ينمو بشكل أسرع، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

ادعى المالك جراهام جيلمور أنه لم يتوقع أن يجلب الخروف مثل هذا الثمن الباهظ، قائلًا: "إنه لأمر مدهش أن يبيع خروفًا مقابل هذا القدر الكبير من المال".

اقرأ أيضا:

أم تشارك قصة طفلها المولود دون أعين: "بيقولولي كنتي أجهضتي"

لن تتوقع.. ما سر دفن النمل لموتاه في أسرع وقت؟

خانها ثم قتلها.. رجل يتخلص من زوجته بطريقة غريبة

معلمة تعثر على ثعبان سام داخل حقيبة طالبة في المدرسة

مواليد هذه الأبراج لا تحمل لها عداوة.. "هيضايقوك ويتفننوا في ذلك"