علاج نفشة الشعر بمكونات من المنزل.. مناسب للكيرلي والجاف

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

التخلص من نفشة الشعر تبدأ في الحمام بعد الاستحمام، إذ يجب وضع السيروم أو الزيت المغذي، وغالبًا ما يكون الشعر الهايش المنفوش جافًا، لذا فإن الترطيب مفتاح العلاج بعد وضع المنتجات.

وفيما يلي علاج نفشة الشعر سواء للكيرلي أو للأطفال أو الشعر الجاف، بحسب موقعي «ستايل كريز» «هيث لاين».

علاج نفشة الشعر الجاف

بغض النظر عن سبب نفشة الشعر، يمكن أن تساعدك المجموعة الصحيحة من منتجات العناية بالشعر، على تقليله.

اشطفي شعرك بالماء البارد:

الاستحمام في درجة حرارة منخفضة يحمي شعرك وبشرتك عن طريق منع جفاف الشعر ونفشته، بعد غسل شعرك، اخفضي درجة الحرارة وانتهي بشطفه بالماء البارد المنعش.

اختيار الشامبو والبلسم:

يمكن للشامبو أن يجفف الشعر، فالشامبو والبلسم الذي يعتمد على الرطوبة هو الأفضل.

الشامبو المنعم رائع لأنه يساعد على فك تشابك الشعر، وترطيبه عندما يكون في مرحلة البلل، أسهل طريقة لمنع النفشة لاحقًا.

- استخدمي منشفة من الألياف الدقيقة أو قميص قطني لتجفيف الشعر:

قد تساهم المنشفة أيضًا في النفشة لأنها قد تؤدي إلى خشونة الشعر، بدلًا من تجفيف شعرك بمنشفة قماش عادية.

- استخدمي منشفة من الألياف الدقيقة أو قميص قطني.

- فك تشابك الشعر بمشط واسع الأسنان:

يمكن أن يؤدي استخدام الفرشاة الخاطئة إلى خشونة فروة الشعر ويؤدي إلى تجعده، استخدمي فرشاة مصممة للشعر الرطب.

الأمشاط ذات الأسنان العريضة مثالية للشعر المعرض للتجعد، لأنها توفر مساحة أكبر لتمرير الشعر عبر الأسنان، ما يساعد على منع التكسر.

علاج نفشة الشعر في المنزل

سيروم الشعر.. مفتاح إزالة النفشة:

السيروم منتج رائع لـ نفشة الشعر، لأنه يحتوي على السيليكونات، السبب وراء فعاليته في ترويض الشعر المجعد، إذ تعمل كمواد تشبه السلسلة للمساعدة في إعادة تنظيم ألياف الشعر والسماح للشعر بالحصول على مظهر ناعم دون نفشة، كما يسمح للشعر بالتحرك بحرية أكبر.

- استخدمي قناع الشعر لتغذية الشعر والتخلص من التجعد:

تعمل الماسكات مع جميع أنواع الشعر، وهي طريقة رائعة لمكافحة التجعد من خلال إنشاء حاجز للمساعدة في الحفاظ على الترطيب الأساسي ومنع الرطوبة التي تدمر التصفيف.

ابحثي عن ماسك لشعر مملوء بزيت الأفوكادو لتنعيم التجعد الشديد.

علاج نفشة الشعر للاطفال

غسل الشعر كل يوم ليس جيدًا لشعر الأطفال، مع الاستمرار في غسل فروة الرأس مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، واستخدام منتجات العناية بشعر الأطفال فقط ولا تستخدم منتجات الكبار أو فيها رائحة أو كحول.

علاج نفشة الشعر الكيرلي

صففي شعرك باستخدام جل محدد التجعيد لإبراز تجعيداتك، إذا كان شعرك كيرلي بشكل طبيعي.

ويمكن أن تساعد بعض تسريحات الشعر في الحفاظ عليه، وحمايته من التجعد.