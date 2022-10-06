بعد الإسدال.. ياسمين عبدالعزيز بالحجاب خلال أداء مناسك العمرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور جديدة خلال تواجدها بمكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

إطلالة ياسمين عبدالعزيز في العمرة

وظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بدون مكياج تمامًا على طبيعتها، مع عباءة سمراء فضفاضة، وحجاب طويل وتقليدي، دون أن تترك تعليقات على الصور.

وشاركت المتابعين، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» بعدة لقطات من داخل الحرم، لحظة بلحظة.

وعلى الفور تفاعل الرواد والمتابعون، مع صور الفنانة إذا أبدى الكثير منهم إعجابهم بمظهرها وحفاظها على جمال ملامحها دون مكياج، بينما تمنى لها الكثير قبول العمرة.

ياسمين عبد العزيز تظهر بالإسدال في يوم عرفة

وكانت ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل قدوم عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة من قبل، خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بصورة عفوية من شرفة المنزل، مرتدية إسدال الصلاة الذي جاء بلون فاتح وملون ومزين بالرسومات، مدونة: «كل سنة وأنتم بخير..عيد سعيد»، ليتفاعل معها آلاف المتابعين من خلال تسجيلات الإعجاب والتعليقات بالتهاني والدعوات.

أزمة ياسمين عبد العزيز ومرضها

الفنانة ياسمين عبد العزيز، كانت أعلنت مؤخرًا إصابتها بوعكة صحية جديدة، إذ نشرت صورة لها على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، وهي بإحدى الغرف بالمستشفى، معلقة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة» ولم تصرح بأي تفاصيل أخرى جديدة.

غياب ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2022

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز غابت عن المشاركة في رمضان الماضي، رغم النجاح الكبير الذي حققته في مسلسلها «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وشاركها البطولة أحمد العوضي، خالد الصاوي، إلا أنها تصدرت محركات البحث طيلة الشهر بسبب الدعايا الإعلانية لإحدى شركات الاتصال.