ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا يوميا؟.. فوائد مذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكاكا من الفواكه المتوفرة حاليا في السوق المصرية، ويفضلها البعض لمذاقها الشهي وسهولة تناولها، وربما لا يعلم الكثير من الأشخاص أنها تحتوي على فوائد مذهلة.

ويقدم الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، فوائد الكاكا المذهلة على الصحة موضحا أنها لا تحتوي على أضرار، وأنه يمكن تناول ثمرة منها يوميا.

فوائد فاكهة الكاكا

- تحتوي الكاكا على قيمة وعناصر غذائية كبيرة جدا.

- الكاكا غنية بنسبة كبيرة من الألياف ما يجعلها مهمة لمرضى السكري لأنها تعمل على تقليل من امتصاص السكر.

- تخفض الكاكا من الكوليسترول الضار وارتفاع ضغط الدم.

- الكاكا تساعد على التخلص من الإمساك وكذلك الإسهال.

- نصح الحوفي بوضع الكاكا في «لانش بوكس» الأطفال بالمدرسة لأنها مليئة بالفيتامينات كما أنها مفيدة للأطفال الذين يتعرضون للإسهال.

- الكاكا غنية بفيتامين سي الذي يؤدي إلى تحسين الجهاز المناعي للجسم وخاصة في فترة تغيير الفصول.

- تحتوي الكاكا على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة مثل الكاروتين أي فيتامين أ المهم جدا للعين وتقي الجسم من تأثيرات السوارد الحرة.

أستاذ علوم الأغذية: الكاكا تأخر الشيخوخة

- تعمل الكاكا على تحسين نضارة البشرة وجلد الجسم لأنها تساهم في تكوين طبقة الكولاجين وخاصة لكبار السن حيث أنها تأخر من الشيخوخة.

- الكاكا تساعد على تأخير ظهور الأعراض لأصحاب مرضى الزهايمر.

- تحتوي الكاكا على نسبة كبيرة من العناصر المعدنية والبوتاسيوم.

- يمكن استخدامها للذين يتبعون أنظمة الدايت لأن سعراتها الحرارية قليلة وتعطي شعور بالشبع.