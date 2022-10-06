قائمة بالأطعمة الغنية بالحديد.. يحتاجها الجسم بشدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الحديد من المعادن الأساسية في جسم الإنسان، إذ يؤدي عددا من الوظائف، وأهمها حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم كجزء من خلايا الدم الحمراء.

وعند نقصه في الجسم يشعر الشخص بالكثير من الأعراض الصحية، ويمكن أن يسبب فقر الدم ويؤدي إلى أعراض مثل التعب، وخصوصا للنساء في فترة الحيض واللاتي لا يتناولن الأطعمة الغنية بالحديد.

لذا نقد قائمة بأنواع الأطعمة الغنية بالحديد، والتي تساعد على تحسين المخزون بالجسم، وفقاً لموقع "healthlin".

-المحار:

يحتوي على نسبة عالية من الحديد ويخزنه في الجسم بسهولة، وأيضاً بلح البحر غني بمصادر جيدة بشكل خاص وقد يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

- السبانخ

واحدة من أنواع الخضروات الورقية التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والقليل من السعرات الحرارية.

أيضا غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تسمى الكاروتينات، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان والالتهاب وتحمي العين من الأمراض.

- اللحوم الحمراء

غنية بالعديد من البروتينات والفيتامين مثل الزنك والسيلينيوم والعديد من فيتامينات (ب)، ونقص الحديد يكون أقل لدى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء والأسماك بشكل دوري، ما يجعله غذاءً مهمًا للأشخاص المعرضين للإصابة بفقر الدم.

- الكبدة:

يحتوي الكبد على نسبة عالية من فيتامين (أ) بشكل خاص، والكبد عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ وتحتوي على 36٪ من القيمة اليومية لكل وجبة.

- الفاصوليا الحمراء:

غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم ومصدر جيد للحديد خاصة للأشخاص للنباتيين، وتساعد على زيادة كمية الحديد التي تتناولها بسهولة.

- بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين من الوجبات الخفيفة اللذيذة الغنية بالحديد.

وأيضا هي مصدر جيد لفيتامين مثل الزنك والمغنيسيوم، ما يساعد على تقليل مخاطر الأنسولين ومرض السكري والاكتئاب.

- الديك الرومي:

لحم الديك الرومي مصدر جيد للحديد، وخاصة الداكن، لاحتوائه على المغنيسيوم والكالسيوم.

ويعمل على إنقاص الوزن والشعور بالشبع، ويساعد تناول البروتين العالي أيضًا في منع فقدان العضلات الذي يحدث أثناء فقدان الوزن وعملية الشيخوخة.

- البروكلي:

يحتوي على الحديد وفيتامين سي وأيضا يخزن الحديد بشكل كبير، إذ توفر حصة واحدة من البروكلي نحو 6٪ من الاحتياج اليومي للحديد، ويساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

- العدس

يحتوي على الكالسيوم وفيتامين سي ويعمل علي تكوين العضلات، وغني بنسبة عالية من الحديد وحمض الفوليك والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز.

- البنجر:

غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية وأيضاً حمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد والبروتين وفيتامين سي.

يساعد عصير البنجر على طرد السموم من الكبد، بالإضافة إلى تحسين استخدام الخلايا الحمراء للأكسجين وزيادة نسبة مخزون الحديد.

- النعناع

يحتوي النعناع وخصوصا الخضروات الورقية على نسبة عالية من الحديد، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتاميني "أ" و"ج".

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