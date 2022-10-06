منها ضعف النظر.. أعراض نقص الزنك في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يلعب الزنك دورًا مهمًا في تقديم الفوائد الصحية للجسم، حيث يساعد في تقوية الجهاز المناعي، وأيضًا لالتئام الجروح ولحاستي التذوق والشم.

لذا يجب الحذر عند ظهور بعض العلامات التي تشير إلى انخفاضه، ومن أبرزها ما يلي:

- ضعف الأظافر

عندما تعاني من تغيّر لون أظافرك، فإن هناك نقص في "الزنك"، لذا يجب استشارة الطبيب.

والأظافر الخشنة والمتشققة التي تتشقق بسهولة أيضًا واحدة من أكثر المشاكل انتشارا وعادةً ما تحدث هشاشة الأظافر، بسبب ترطيب أظافرك وتجفيفها بشكل متكرر مثل غسل الأطباق وفقاً لما جاء في موقع "healthline".

- تساقط الشعر

يُضعف نقص الزنك الخلايا الموجودة في فروة الرأس،مما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات مختلفة في الشعر وتساقط وفقدان اللون والجفاف والتقصف، بالاضافة لتساقط الحاجبين والرموش، ويرتبط انخفاض مستوى الزنك بقصور الغدة الدرقية، الذي يسبب تساقط الشعر.

- حبوب الشباب

يؤدي نقص الزنك للتأثير بشكل سيئ على البشرة، ويسهم في الإصابة بالصدفية والطفح الجلدي خاصة في مناطق الفم والعينين والشرج.

ويساعد الزنك في إنتاج الكولاجين الضروري لصحة البشرة وشفاء الجروح الجلدية، ويحمي الجسم من الأشعة فوق البنفسجية.

- الإسهال

يساهم نقص الزنك في زيادة احتمالية الإصابة بالإسهال الشديد، نتيجة انخفاض المناعة وخصوصاً لدى الأطفال.

كما يشكل خطرا كبيرا في احتمالية الإصابة بأمراض هضمية مثل: التهاب القولون التقرحي، ومرض كرون، ومتلازمة الأمعاء القصيرة.

- ضعف النظر

توجد نسبة كبيرة من الزنك في شبكية العين، ويساعد في تحسين الرؤية بشكل أوضح خاصة أثناء الليل، وقد يؤدي نقص الزنك إلى ضعف النظر، بالإضافة إلى أنه يحمي العين من التعرض لأمراض العيون المختلفة، التي تحدث بسبب نقص في الإنزيمات المحفزة للشبكية.

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