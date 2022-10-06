فيديو صادم.. رجل يستخدم ابنه الرضيع كدرع واق من الشرطة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشر مقطع فيديو لرجل من ولاية فلوريدا الأمريكية، يدعى "براندون ليونر"، 27 سنة، وهو يستخدم ابنه الرضيع كدرع واق خلال مواجهة قوية مع الشرطة انتهت بتعرضه للتعذيب والاعتقال.

قالت قوات الأمن الأمريكية، إنها تلقت مكالمة حول محاولة اختطاف طفل يبلغ من العمر سنة واحدة، وبمجرد وصولهم إلى المنزل، في مدينة بالم كوست بولاية فلوريدا، وجدوا والده يحمله بين ذراعيه كذرع واق.

ويُظهر مقطع الفيديو، لحظات القبض على براندون، بعد محاولته اختطاف طفله الرضيع، كما شُوهد وهو يقود سيارته بسرعة كبيرة، وذلك بعد مطاردة الشرطة له، وفقًا لما ورد في موقع express" وصحيفة "nypost".

لكن رفض ليونر تسليم الطفل للشرطة، ما أدي إلى إطلاق أحد الضباط طلقات الرصاص عليه بمسدس صعق كهربائي ومدفع K-9، ونُقل على إثره إلى المستشفى قبل وضعه في السجن وانتظاره إجراءات المحاكمة، دون الخروج بأي كفالات.

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