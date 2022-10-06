من بينها سرطان الجلد.. البول الداكن قد يشير إلى الإصابة بـ4 أمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعاني بعض الأشخاص من ظهور لون داكن في البول، ما يعد علامة على العديد من الأمراض ومن أبرزها سرطان الجلد.

سرطان الجلد

قد ينتج عن الإصابة بسرطان الجلد حدوث تسرب في صبغة الجلد إلى مجرى البول، وبالتالي يظهر لون داكن، لذا إذا كان يصاحبها ظهور بعض الشامات أو حدوث خلل جلدي ينمو أو يتغير سريعًا ولا يختفي.

التهاب الكبد

يعتبر البول البني أحد علامات الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهاب الكبد، حيث يعيق عملية تنظيف الدم بشكل صحيح، ويتسبب في تراكم مادة برتقالية تسمى البيليروبين في الدم والبول، تؤدي إلى تحول لون البول إلى البني أو يصبح بول داكن.

أمراض الكلى

قد يكون البول الداكن عرض على الإصابة بأمراض الكلى، ومنها عدوى الكلى التي تسمى بالتهاب كبيبات الكلى التي تحول لون البول إلى داكن.

فقر دم

هناك نوع من فقر الدم، ويسمى "فقر الدم الانحلالي"، الذي يتسبب في تدمير خلايا الدم الحمراء، ما ينتج عنها لون بول داكن، وعادة ما يصاب بها بعض الأشخاص من آبائهم.

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