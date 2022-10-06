لا تستهين بها.. 4 أعراض بسيطة علامة على ظهور أمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات لا يعرفها كثير من الأشخاص قد يجهلها البعض، وتعرضك للعديد من المشكلات الصحية، لذا نتعرف على أبرزها وفقاً لموقع" mayoclinic".

1- فقدان الوزن غير المبرر

قد يتعرض بعض الأشخاص إلى حدوث فقدان في الوزن دون سعي منهم، ما يشير إلى مشكلات صحية مختلفة، حيث تستوجب التواصل مع الطبيب الخاص، وتتمثل فيما يلي:

- زيادة نشاط الغدة الدرقية

- داء السكري

-الاكتئاب

- مرض الكبد

- السرطان

2- الإحساس بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام

عند تناول كمية قليلة عن المعتاد، يجب التوجه للطبيب لعمل كافة الإجراءات اللازمة، مثل "الإحساس بالغثيان، الانتفاخ، ونقصان الوزن، الإصابة بارتجاع المريء، القرح الهضمية، وفي بعض الحالات، قد يكون السبب مشكلة أكثر خطورة، مثل سرطان المعدة.

3- الارتباك

يمكن التوجه للطبيب حين ظهور تغير في الشخصية بشكل مفاجيء وتتلخص فيما يلي ضعف مهارات التفكير، صعوبة التركيز، التغيرات السلوكية.

وقد تكون هذه التغيرات نتيجة للعديد من المشكلات، مثل العدوى أو الجفاف أو ضعف التغذية أو الحالات الصحية العقلية أو الأدوية.

4- تغييرات مجهولة السبب

تغيرات غير واضحة السبب مثل:

براز مصحوب بدم أو أسود أو قطراني اللون.

إسهال أو إمساك متواصلَين.

ألم مستمر في المعدة.

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