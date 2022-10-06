طريقة عمل مكرونة بالبشاميل سهلة.. خطوات سريعة ومذاق مميز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتعدد طرق عمل المكرونة، من بينهطريقة عمل مكرونة بالبشاميل سهلة، حيث يمكن للسيدات تجهيزها في دقائق وبخطوات سريعة.

ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل مكرونة بالبشاميل سهلة، بخطوات سريعة وبمذاق مميز مثل المحلات على طريقة الشيف منال العالم.

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل سهلة باللحمة المفرومة

½ كيلوجرام مكرونة مقصوصة.

3 ملاعقة كبيرة دقيق.

لتر حليب.

ملعقة كبيرة سمن أو زبد.

¼ كيلوجرام عصاج اللحم المفروم.

2 ملعقة كبيرة جبن مبشور مشكل.

طريقة بشاميل سهلة بالخلاط

في إناء على النار، يسخن السمن جيدًا.

يضاف الدقيق ويقلب لمدة 2-3 دقائق، مع الحرص على ألا يصبح لونه بنيًّا.

يضاف الحليب تدريجيًّا مع التقليب المستمر حتى يتماسك قوام الخليط.

يضاف الجبن ويقلب، ثم ارفعي الإناء عن النار، يوضع في الخلاط كي صبح القوام كريمي.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يوضع إناء به ماء على نار متوسطة حتى يغلي.

تضاف المكرونة للماء المغلي حتى يتم سلقها، ثم تخرج منه وصفيها.

في صينية فرن كبيرة، توضع نصف كمية المكرونة المسلوقة.

يفرد العصاج وفوقه القليل من صلصة البشاميل.

توضع باقي كمية المكرونة، وتغطى بباقي البشاميل.

تدخل الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة.

تخرج الصينية وتقدم ساخنة.

مكرونة بشاميل بالدجاج سهلة

للبشاميل:

احضري 5 ملاعق كبيرة زبدة الزبدة.

مكعب مرق دجاج.

5 ملاعق كبيرة دقيق.

3 أكواب حليب.

2 كوب جبن موتزاريلا مبشور.

للمكرونة:

عبوة مكرونة قلم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ثمرة بصل مفروم.

ثمرة فلفل أخضر مفروم.

3 فصوص ثوم مهروس.

2 صدر دجاج فيليه مقطع مكعبات صغيرة.

نصف كوب بازلاء مجمدة.

كوب كسبرة طازجة ومفرومة.

كوب طماطم مفرومة.

نصف كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

تسلق المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وتغسل بماء بارد وصفيها واتركيها جانباً.

يسخن الفرن على حرارة 175 درجة.

يسخن زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

يضاف البصل والفلفل الأخضر والثوم ويقلب لمدة 5 دقائق حتى تطرى المكونات.

يضاف الدجاج ويقلب لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج.

يضاف البازيلا والكزبرة المفرومة والطماطم المفرومة والملح والماء والفلفل الأسود ويترك المزيج حتى يغلي ثم تخفف النار ويترك لمدة 15 دقيقة حتى تتسبك المقادير معاً.

لتحضير البشاميل:

تذاب الزبدة في قدر على نار متوسطة.

يضاف مكعب مرق الدجاج ويقلب لمدة دقيقتين.

يضاف الدقيق ويقلب حتى يذوب ويتحمص مع الزبدة.

يضاف الحليب مع استمرار التحريك حتى يصبح المزيج كريمياً وكثيفاً.

تخلط المكرونة المسلوقة مع نصف كمية البشاميل.

توضع نصف كمية المكرونة والبشاميل في طبق الفرن.

توزع نصف كمية خليط الدجاج ونصف كمية جبن الموزاريلا المبشور فوقها.

تضاف باقي كمية المكرونة فوق طبقة الدجاج والموزاريلا ثم وزعي باقي كمية خليط الدجاج فوقها.

توزع باقي كمية جبن الموزاريلا على الوجه.

يدخل الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة ثم ازيليه من الفرن واتركيه ليبرد مدة 5 دقائق وقدميه ساخناً.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل منال العالم

½ كيلو مكرونة قلم.

½ كيلو لحم مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة.

ثمرة فلفل أخضر مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

5 أكواب حليب.

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

⅛ ملعقة صغيرة جوز الطيب.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

تسلق المكرونة في ماء مغلي ومملح، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الفلفل الأخضر وقلبي لمدة دقيقتين، ثم ضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود والبهارات وقلبي جيدًا.

اتركي اللحم على النار حتى ينضج وتتبخر جمع السوائل، مع التقليب من فترة لأخرى.

ذوّبي النشا في نصف كوب من الحليب.

على نار متوسطة، سخني الزبدة، ثم ضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيتين.

ضيفي الحليب ببطء، وقلبي باستمرار حتى يذوب الدقيق، ثم ضيفي خليط النشا والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب وقلبي حتى يغلي ويغلظ.

سخني الفرن عند درجة حرارة 200.

اخلطي كوبًا من البشاميل مع المكرونة.

في صينية فرن، وزعي كوبًا من البشاميل في قاع الصينية، ثم ضعي نصف المكرونة، ثم اللحم، ثم باقي المكرونة، ثم صبي باقي البشاميل.

رشي القليل من البقسماط على الوجه، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة40 دقيقة، حتى يُصبح الوجه ذهبيًا.