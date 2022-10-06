طريقة عمل صينية السبانخ بالدجاج.. صحية ومليئة بالحديد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السبانخ من الخضروات المليئة بالحديد والتي تساعد على علاج الأنيميا، وتمنح الصحة والتركيز المطلوبين للأطفال في المدارس، ويمكنك تجههيز صينية السبانخ بالدجاج للأطفال على الغداء ولا تحضريها مطبوخة كتغيير ولمذاق رائع.

طريقة عمل صينية السبانخ بالدجاج

احضري دجاجة مقطعة 6 قطع.

2 كيلو ورق سبانخ.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

3 أكواب أرز.

3 ملاعق كبيرة سمن.

ثمرة بصل مفرومة ناعما.

ثمرة بصل لسلق الدجاج.

2 عود قرفة.

2 ورق لورى.

طريقة تحضير صينية السبانخ بالدجاج

توضع ملعقة سمنة كبيرة في قدر على النار، ثم تضاف قطع الدجاج.

تضاف أنصاف البصل، وورق اللورى، وعيدان القرفة، والماء، ويترك القدر يغلي لحوالي 20 دقيقة.

تغسل السبانخ بالماء جيداً ثم تقطع وتوضع في قدر آخر.

تضاف إليه ملعقة كبيرة من الزيت، والبصل المفروم، وتحرك المكونات جيداً حتى تذبل.

يتبل بالملح، والفلفل الأسود، ثم يسكب عليه مرق الدجاج المصفّى ويترك على النار حتى ينضج.

ينقع الأرز بالماء لمدة 15 دقيقة، ثم يصفى جيداً.

في قدر على النار يوضع الزيت النباتي، ويضاف الأرز ثم يسكب الماء ويرش الملح ويترك على نار عالية لمدة 5 دقائق.

تخفض النار ويترك حتى ينضج.

تقدم السبانخ مع الدجاج ساخناً بجانب الأرز الأبيض.