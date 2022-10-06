"مرحبا".. كلمة ممنوعة في ولاية هندية بأمر الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أطلقت حكومة ولاية ماهاراشترا الهند، حملة تناشد فيها المواطنين لقول كلمة "فاندي ماتارام" أثناء المكالمات الهاتفية بدلاً من "مرحبًا" أو "Hello" باللغة الإنجليزية.

وفقًا لموقع "indiatimes"، قال وزير الشؤون الثقافية في الولاية الذي يدعي سودهير مونجانتيوار في تجمع كبير، أقيم في منطقة وردة بمناسبة ذكرى ميلاد المهاتما غاندي كلمة فاندي ماتارام تعني "أننا ننحني لك يا وطن"، ومن ثم فإننا نناشد الجميع أن يقولوا فاندي ماتارام بدلاً من مرحبًا.

وتابع: "كلمة مرحبا من الكلمات ذات الثقافة الغربية، ولا تحمل معنى قوي أو محدد، لذا يجب على الجميع استبدالها بـ"فاندي ماتارام".

كما قالت الموارد البشرية في الشركات: "إن تحية "فاندي ماتارام"، ليست إلزامية، لكن يجب على رؤساء الأقسام تشجيع موظفيهم على القيام بذلك".

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