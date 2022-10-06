كوني ملكة.. أحدث صيحات فساتين الزفاف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

حفلات الزفاف مناسبات لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، والمظهر الفريد والجمال هو أولوية كل عروس، ولا أحد يرغب في تفويت مثل هذه الفرصة.

هناك الكثير من الفساتين الجميلة للعرائس والتي ستلفت انتباهك، تم تصميم بعض هذه الفساتين بأشكال مختلفة، بعضها بأكمام والبعض الآخر بدونها، وفيما يلي قائمة بأحدث صيحات فساتين الزفاف لعام 2022-2023، وفق ما أورد موقع "happywedding".

1. الأزهار الملونة:

فساتين الزفاف الزهرية الملونة تبدو عصرية وخالدة، تتميز بتصميمات زهور جميلة ونابضة بالحياة في كل مكان، ما يجعلها مثالية لشاطئ أو حفل زفاف في الهواء الطلق.

2. خطوط العنق المستقيمة:

الفساتين ذات العنق المستقيم خيار شائع بين الفتيات، وهي ذات مظهر معاصر، بسبب الخطوط النظيفة التي تجعله يبدو فريدًا من نوعه، لذا يمكنك ارتدائه ليومك الكبير.

3. ثوب الزفاف روزيت الشيفون:

روزيت الشيفون هو قماش خفيف للغاية ويسهل حمله، ما يجعل الفستان مذهلا ومثاليا لمن يبحثن عن ثوب بسيط وأنيق.

فستان الزفاف هذا رائج وسيستمر حتى عام 2023، لذا فإن الحصول عليه ليس فكرة سيئة.

4. فساتين الزفاف القصيرة:

إذا كنتِ تخططين لحفل زفاف فخم على شاطئ، فهذا هو الفستان المناسب لك، الحصول على ثوب زفاف قصير هو ببساطة فريد من نوعه والأقل إرهاقًا.

5. الشقوق العالية:

هل تريدين الظهور بمظهر جذاب؟ فستان الزفاف ذو الشق العالي هو الذي يمكنك اختياره.

الشقوق العالية هي واحدة من أفضل صيحات فساتين الزفاف، ويمكن تصميمها لتكون إما قصيرة أو طويلة، حسب ما تريد.

6. Mock Necks:

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم فستان زفاف فريد ومختلف عن البقية، فهذا هو التصميم المناسب، يمكن أن يبدو خط العنق المرتفع جميلًا جدًا بينما يخلق أيضًا انطباعًا بأن العروس أكثر رقة.

7. خطوط العنق غير المتكافئة:

فستان زفاف مذهل وأنيق وهو أحد الأنماط الرائجة لعام 2022-2023، تم إطلاقه خلال أسبوع أزياء الزفاف، ثقي أن فستان الزفاف هذا سيجعلك تبدو أكثر جمالا.

8. فتحة الظهر:

تختار معظم العرائس الفساتين التي تجعلهن يبدين بمظهر جميل في يوم زفافهن، إذا كنت لا تخشى إظهار بشرتك، فهذا هو الفستان المناسب والمثالي.

9. بدلة الزفاف:

لا تريدين فستانا؟ لا مشكلة!

في هذه المناسبة العظيمة، لك مطلق الحرية في تبني أي أسلوب يناسبك.

تطورت صناعة الأزياء لفساتين الزفاف إلى ما بعد الفساتين التقليدية في السنوات الأخيرة، لديك خيار ارتداء فستان أنيق يبدو وكأنه بدلة أو بنطلون، أصبح من المعتاد بشكل متزايد أن تحتفل العرائس بيوم زفافهن دون ارتداء ثوب الزفاف التقليدي، لأنها ستجعلك تبدو مميزًا ومميزًا.

اقرأ أيضا:

ماذا تعرفين عن المكياج الدائم؟

"كليوباترا استخدمت العسل والحليب".. 5 أسرار عن الجمال من الحضارة المصرية القديمة

بودرة التصحيح.. عصا سحرية لبشرة متجانسة

إطلالة لـ ياسمين عز "قبل وبعد" تثير جدلا واسعا.. ماذا يحدث؟

"لف 40 دولة".. 50 مصرية تشارك في تصميم أكبر قطعة من "الفستان الأحمر"