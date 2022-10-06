تمارين رياضية لشد الكتف والذراع والظهر: تحمي من الإصابة بانحناء العمود الفقري

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكثير من الفتيات والسيدات، يعانين من مشاكل صحية في مناطق الكتف والظهر والذراع، يصل الأمر إلى العديد من الأمراض التي تؤثر بالسلب على الصحة العامة، وتجعلهن غير قادرات على القيام ببعض الأعمال اليومية، فضلًا عن المعاناة من انحناء ومشاكل في العمود الفقري.

لينا عطية، أخصائية تخطيط أحمال وتغذية رياضية، حددت خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» تمارين للسيدات لشد الذراع والكتف والظهر، قائلة: «لابد من اكتساب عادة ممارسة الرياضة في فترة الصباح، من بينها عمل تمارين لفك الظهر من خلال فتح الذراعين لشد الجسم والتخلص من تيبس العضلات، حتى تستطع المفاصل القيام بعملها بشكل جيد بعد الاسترخاء والنوم، عن طريق القيام بتمارين الحركة والإطالة لتسخين المفاصل، بخلاف القيام بتمارين لفك الرقبة، من 10 لـ15 ثانية لتقوية عضلات الرأس لتجنب الاصابة بمشاكل فقرات العنقية».

تمارين تقي من الإصابة بمرض تحدب العمود الفقري

كما تابعت لينا عطية، خلال اللقاء، أنه يجب ممارسة الرياضة واستخدام تمارين مختلفة تساعد على تقوية الجسم وفك العضلات والتيبس: «هناك تمارين لفك العضلات نتيجة المكوث أمام اللاب توب والموبايل لساعات طويلة ما يؤثر بالسلب على الكتف والظهر وتتسبب في الكثير من المشاكل، يمكن القيام بعمل تمارين من خلال انقباض عضلات الظهر والتي يمكن تكرارها لمدة 20 مرة، التي تعمل على تقوية الظهر وشد منطقة الصدر والتخلص من تقوس الظهر و انحناء وتحدب العمود الفقري، أو ما يسمى الأتب، يتم تنفيذها من خلال وضعية الوقوف مع إبعاد الساقين عن بعضهما، ويتم وضع حزام فوق منطقة الصدر وشده».

تمارين للتخلص من الترهلات والدهون

وحددت أخصائية تخطيط الأحمال والتغذية الرياضية، طرق للتخلص من الترهلات في منطقة الذراع والتخلص من الدهون وهي: «يمكن استخدام زجاجات المياه بطرق معينة ويتم تكرارها بشكل معين، أكثر من 12 مرة في اليوم، كل شخص له فروق فردية تتناسب مع جميع الأشخاص، دون التسبب في ضرر للجسم».