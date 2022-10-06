نصائح للتعامل مع الطفل كثير الأخطاء: لا تلوميه وعليه تحمل نتيجة أفعاله

القاهرة - سمر حسين - ماما

يسعى الكثير من الأهالي، إلى تحسين سلوك الطفل، خاصة عندما يقع في أخطاء كثيرة ولديه مشاكل عدة معتقدين أن أسلوبه غير طبيعي ويتسائلون عن السبب وراء ذلك.

هايدي المصري، مدربة تربوية وخبيرة نفسية شرحت عبر «هن»، أن الطفل طبيعي يكون كثير الخطأ ويسبب مشاكل أكثر من مرة ويعتبر ذلك جزء من النمو.

وذكرت المدربة التربوية، أنه من المفترض أن لا تتوقع الأسرة سلوكيات متميزة ومواقف ناضجة من طفل غير مكتمل النمو: «الطفل قليل الخبرة والمعرفة وحبه للفضول والاكتشاف سبب أساسي في كثير من المشاكل».

نصائح للتعامل مع الطفل خلال مراحل النمو

- تعليم الطفل أن يعتمد على نفسه ويتحمل نتيجة جميع أفعاله.

- العمل على وضع قواعد مناسبة لعمر الطفل.

- يجب تذكير نفسك جيدا أن الصراخ في الطفل والعصبية لن تعلم أي شيء لذا ابتعد عن هذه الطريقة.

مدربة تربوي: شجع طفلك كثير عشان تلاقيه أفضل

- ابتعد عن اللوم أو العقاب ويمكن إعطاءه بدائل مناسبة لك.

- المحاولة في تشجيعه كثيرا ستجد تجاوب أفضل، بحسب المدربة التربوية.

- يجب إعطاء الطفل الكثير من مشاعر الحب والقبول حتى يمتلك ثقة بالنفس.