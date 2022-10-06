5 أبراج تتوافق صداقتهم مع الميزان.. أنت مين فيهم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الصداقة من العلاقات المهمة في الحياة الشخصية لكل شخص، ولكن لا يتوافق الجميع مع بعضهم، ويختلف الأمر حسب صفات كل فرد، وهو ما نرصده في السطور التالية عن أصحاب برج الميزان ومن يتوافق معهم، لمعرفة أنت مين فيهم؟.

ذكرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر «هن»، أن مواليد برج الميزان لديهم توافق مع 5 أبراج لتكوين صداقة جيدة فيها تبادل في أمور مختلفة سواء فكري أو ترفيهي.

أبراج تتوافق مع برج الميزان في الصداقة

برج الجوزاء

برج الميزان وبرج الجوزاء من الأبراج الهوائية أي التي ترمز للتفكير، وذلك معناه أنها الأبراج المفكرة، فعلاقة الصداقة بينهم مميزة لأنها تعتمد على العقل والتفكير والجدال وتبادل الأفكار ويحترمون حرية بعض، وعلاقة بعيدة عن الملل: «وبينفعوا وبيضيفوا لبعض».

برج الدلو

وصفت عبير فؤاد، علاقة الصداقية بين برجي الدلو والميزان بـ«الهايلة»، في حال كان لا يوجد منافسة بينهما، حيث إن برج الدلو يحب التميز والميزان يحب إعجاب الناس به: «علاقة الصداقة بينهم بيبقى بتحكمها الإخلاص لأن الدلو مش بيثق في أي صديق بسهولة فالوحيد اللي ممكن يثق فيه الميزان عشان مخلصيين»، موضحة أن الثقة تأتي بعد اختبارات متعددة من الدلو للميزان.

برج السرطان

علاقة الصداقة بين السرطان والميزان عبارة عن جدعنة، ومساندة بعضهما في المواقف الصعبة: «السرطان بيكسب حب الميزان بسبب تميزه بالجدعنة ومواقف الشهامة».

برج القوس

إذا استطاع صاحب برج القوس التحكم في الغيرة ستكون علاقة الصداقة بينه وبين الميزان ناجحة خاصة أن يحب برجي القوس والميزان الحياة والخروج والانطلاق والتفاؤل: «هيقضوا أوقات حلوة بس القوس شكاك مش بسهولة يدي الثقة لازم الميزان تقدم مواقف عشان تكسب ثقة القوس».

برج الأسد

العلاقة بين الأسد والميزان تكون مميزة إلا أنها أحيانا لا تستمر بسبب قوة الأسد عدل الميزان: «فيهم شبه من بعض في حاجات كتير بيحبوا الفن والأناقة والجمال وده بيجمعهم كاصدقاء لكن في مشكلة بتحصل أن الأسد يحب السيطرة والقيادة والميزان مش بيفرق معاه ومعندوش طلبات لكن لو طلب حاجة متعملتش هيقطع العلاقة».