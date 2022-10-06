أطعمة مهمة تزيد القدرة على التحمل وتمنح الطاقة خلال اليوم.. أبرزها الأرز البني

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل تعاني من انخفاض الطاقة خلال النهار؟، هل تشعر بضيق في التنفس والتعب بسرعة؟، قد تتناول طعامًا جيدًا، لكن نوع وكمية ونوعية الأطعمة تلعب دورًا في زيادة قدرتك على التحمل.

جميع الأطعمة تقريبًا توفر الطاقة، لكن بعض العناصر الغذائية تساعد في بناء القدرة على التحمل بشكل طبيعي لمساعدتك على البقاء متيقظًا وزيادة الإنتاجية.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي تمنح الطاقة، وتزيد من القدرة على التحمل، بحسب موقع مؤسسة مايو كلينك وهبلث لاين.

أطعمة تزيد من القدرة على التحمل والطاقة

الموز

يساعد المغنيسيوم الموجود في الموز على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وهو مصدر طاقة فعال من حيث التكلفة، فيزيد من القدرة على التحمل.

المكسرات

تعتبر المكسرات غذاء سريع الطاقة، حفنة من المكسرات هي مصدر قوة للبروتينات والمركبات النشطة بيولوجيًا والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وبالتالي فهي وجبة خفيفة صحية لبناء القدرة على التحمل ومنح الطاقة.

المكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على بناء القدرة على التحمل وزيادة تدفق الدم إلى العضلات العاملة.

وتعمل الأحماض الدهنية أوميجا 3 أيضًا كمكمل للطاقة، وهي مواد تزيد من الأداء الرياضي لتحسين صحة العضلات وطاقتها، من أجل كفاءة التمرين.

الأرز البني

تعتبر الكربوهيدرات مصدرًا أساسيًا للطاقة للحفاظ على نشاطك طوال اليوم، يحتوي حوالي 100 جرام من الأرز البني متوسط ​​الحبة، على 112 سعرة حرارية من الطاقة، 2 جرام من الألياف، 2 جرام من البروتين مع الفيتامينات والمعادن الأساسية.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك مغذية بشكل لا يصدق ومصدر جيد للبروتينات والفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويحتوي حوالي 100 جرام من السلمون على 142 سعرة حرارية من الطاقة، و20 جرامًا من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات.

وأظهرت دراسة أن انخفاض مستوى أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يؤدي إلى التعب المزمن، وقد يقلل من المناعة.