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توقعات الأبراج وحظك اليوم 6-10: نصيحة لـ برج الثور وتحذير لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل :

عاطفياً: أنت بحاجة لعشاء رومانسي يجمعك بالشريك لتهدئة الأمور المتوترة.

مهنياً: ترقية طريقها إليك، تجني ثمرة اجتهادك.

مالياً: مكافأة مالية وتقدير من زملائك ومديرك في العمل.

حظك اليوم برج الثور:

عاطفياً: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم، شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.

مهنياً: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك. ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.

مالياً: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد.

حظك اليوم برج الجوزاء:

عاطفياً: قد تلتقي صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تفاءل.

مهنياً: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.

مالياً: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك ولكن احذر الخبثاء.

حظك اليوم برج السرطان:

عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.

مهنياً: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.

مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

حظك اليوم برج الأسد:

عاطفياً: الشريك ينتظر منك الكثير، مفاجأة سارة قد تزيل الخلافات.

مهنياً: فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.

مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك، قد تكون مالية أو معنوية.

حظك اليوم برج العذراء:

عاطفياً: اليوم مناسب للتنزهه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسري.

مهنياً: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.

ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته، فكر بحكمة حتى لا تخسر ما في يدك.

حظك اليوم برج الميزان:

عاطفياً: اليوم ليس يومك، اجلس بالمنزل وشاهد فيلمك المفضل واستمتع بعيدا عن صخب الحياه خارجيا.

مهنياً: تشعر بضغط في العمل يصيبك بالتوتر، اهدأ لتتمكن من إنجازه على أكمل وجه.

مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

حظك اليوم برج العقرب:

عاطفياً: طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك، عبر عن مشاعرك ولا تتردد.

مهنياً: أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.

مالياً: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجة.

حظك اليوم برج القوس:

عاطفياً: صعوبات تمر عليك مع الشريك، تجازوها بحكمة وعقل.

مهنياً: دماغك مزدحم بالأفكار، رتبها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.

مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك، هذا حقك.

حظك اليوم برج الجدي:

عاطفياً: تشعر بفراغ عاطفي، اندمج في عائلتك واشعر بالحب بينهم.

مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع، احذر التكاسل.

مالياً: لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.

حظك اليوم برج الدلو:

عاطفياً: تشعر بالغدر من الشريك، لا تتخذ قرار قبل أن تتأكد.

مهنياً: يصيبك الإجهاد، اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.

مالياً: لتحسين وضعك المادي ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.

حظك اليوم برج الحوت:

عاطفياً: اخذر تفاقم الخلافات مع الشريك.

مهنياً: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.

مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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