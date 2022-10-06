مقتل عالم وزوجته وإلقاء جثتيهما للتماسيح بعد أيام من لقاء تلفزيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تعرض عالم نبات وزوجته، لكمين أثناء بحثهما عن بذور نادرة في محمية طبيعية نائية في جنوب إفريقيا، وقُتلا ووُضع جثتيهما في أكياس وسائد وأُلقيت في بحيرة كطعام للتماسيح، وذلك بعد أيام من تسجيلهما حلقة من برنامج BBC Gardeners 'World، وفق ما أورد موقع صحيفة "thesun".

قضى الزوجان المغامران رود سوندرز، 74 عامًا، وزوجته راشيل 63 عامًا، 6 أشهر في العام، في البحث عن الجبال والغابات بحثًا عن مخزون بذور الزهور البرية، من أجل أعمالهما التجارية المزدهرة في الطلبات عبر البريد، في جميع أنحاء العالم.

وقطعا الزوجان مسافة أكثر من 1400 متر من منزلهم في كيب تاون لمقابلة طاقم "بي بي سي"، في جبال دراكنزبرج بجنوب أفريقيا، حيث تم تصويرهم وهم يبحثون عن فرانديولي نادر "أحد أنواع البذور".

كانت راشيل المولودة في جنوب إفريقيا، التي كانت تحمل الجنسية البريطانية المزدوجة بعد زواجها من رود، من هواة جمع البذور الأصلية وسافرت إلى جميع أنحاء جنوب إفريقيا للعثور على أنواع مختلفة من البذور.

استقال رود من وظيفته للانضمام إليها في رحلاتها، وقاموا معًا ببناء مشروع تجاري ناجح لبيع البذور في جميع أنحاء العالم.

آخر مرة سُمع فيها عن الزوجين كانت في 8 فبراير، عندما أخبر أحد الموظفين عن خططهما للتخييم في المحمية على بعد 400 متر شمال ديربان بجنوب أفريقيا.

ويقول ممثلو الادعاء إنهما خُطفا من معسكرهما وضُروا حتى الموت وألقيا بهما من فوق جسر في نهر توجيلا بجنوب إفريقيا الذي تنتشر فيه التماسيح.

واستعاد الصيادون جثثهما المأكولة جزئيًا والمتحللة بشدة بعد أيام، ولكن لم يتم التعرف عليها، وتم إيداعها بشكل منفصل في مستودعات الجثث.

بعد مرور أشهر فقط، تم التعرف عليهم بعد اختبارات الحمض النووي التي أجريت، على جثث لم يطالب بها أحد.

وبدأت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق ووجدت أن أموال الضحايا قد استنزفت من حساباتهم، حيث ربطت وحدة الجريمة المنظمة المسماه بـ" النخبة هوكس" هواتف رود وراشيل بالمشتبه بهم المحليين الذين تبادلوا رسائل متطرفة، حسبما زُعم.

تم القبض على أربعة مشتبهين بهم، ثلاثة في جنوب إفريقيا على بعد نحو 400 متر من المحمية وواحد في هولندا، وخضع ثلاثة للمحاكمة في محكمة ديربان العليا بتهمة الاختطاف والقتل والسرقة.

قيل للمحكمة: "ثبت أن المتهمين كانوا يسحبون أموالاً من أجهزة صراف آلي مختلفة تصل إلى سرقة (37 ألف جنيه إسترليني) وكانت هناك سرقة لسيارات الضحايا من طراز لاند كروزر وبها دماء، ومعدات تخييم"، بالإضافة إلى أن الإيصالات التي وجدت في حقيبة يد بيبي باتيل "أحد المتهمين" تتوافق مع المشتريات التي تم إجراؤها باستخدام بطاقة راشيل سوندرز المصرفية.

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