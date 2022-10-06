محيي إسماعل ببدلة أنيقة في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أطل الفنان محيي إسماعيل على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة، خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 38.

وظهر محيي ببدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميص باللون الكحلي، وارتدى رابطة عنق باللونين الأبيض والأسود.

ونسق مع إطلالته نظارة شمسية باللون الأسود، وقبعة باللون البني، وحذاء باللون الأبيض.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي مساء اليوم الأربعاء، لدول البحر المتوسط في دورته الـ 38 الذي يرأسه الناقد الفني الأمير أباظة.