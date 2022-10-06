لايف ستايل

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بفستان أنيق في "الإسكندرية السينمائي"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تألقت الفنانة دنيا سمير غانم على السجادة الحمراء لفعاليات افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في نسخته الـ 38>

وخطفت دنيا الأنظار بإطلالة جذابة وأنيقة، عبارة عن فستان طويل باللون البيبي بلو منفوش بصيحة الكب.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن يكون شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون البيج، وارتدت مجوهرات مكونة من وخاتم، وحلق.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي مساء اليوم الأربعاء ٥ أكتوبر، لدول البحر المتوسط في دورته الـ 38 الذي يرأسه الناقد الفني الأمير أباظة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا