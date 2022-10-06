ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي باللبن يوميا؟.. 4 تأثيرات سلبية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي باللبن واحدًا من المشروبات المفضلة التي يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص بشكل يومي، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وذلك حتى يشعرون باليقظة والنشاط خلال يومهم العملي أو الدراسي.

لكن مع هذا الحرص والإقبال على تناول أكواب الشاي باللبن، يتساءل الكثيرون عن ماذا يمكن أن يحدث للجسم في حال تناوله يوميًا، خاصة مع الشعور ببعض التخوفات من تسببه في أي أضرار صحية لهم على المدى الطويل.

الفوائد الصحية لتناول الشاي باللبن

فوائد صحية عديدة توجد بمشروب الشاي بالحليب، كشفت عنها الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، بمعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء، خلال حديثها لـ«هن»، موضحة أنه يضم عددا من الفوائد المهمة لصحة الجسم، والتي تتمثل في:

1- الوقاية من التعرض للحموضة خاصة لمن يعانون من حموضة المعدة، وارتجاع المريء.

2- الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى.

3- احتواءه على عدد من المعادن والعناصر المهمة للجسم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي باللبن يوميًا؟

أما في حال الإفراط بتناول الشاي باللبن يوميًا، وبمعدل يزيد عن كوبين في اليوم الواحد، يتعرض الجسم لبعض النتائج السلبية، نظرًا للحصول على نسب عالية من الكافيين، ما يزود الشعور بالتوتر، وتقلب الحالة المزاجية، كما يقلل نسب الاستفادة من عنصر الكالسيوم المتواجد باللبن، وذلك حسب حديث خبيرة التغذية العلاجية.