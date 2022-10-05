أسباب ظهور العلامات الزرقاء في الجسم.. «بلاش الاستهانة واذهب للطبيب فورا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

العلامات الزرقاء واحدة من الأمور التي تثير مخاوف الكثير من الأشخاص عند ظهورها على الجسم بشكل مفاجئ، إذ تظهر دون سبب مرضي واضح، أو حتى الشعور بأي آلام مسبقة، وعادة ما تأتي بمنطقة الذراعين أو الفخذين، ويصفها البعض وفق العادات الموروثة بأنها «ضربة شيطانية» فيما يرجع آخرون سببها إلى الشعور بالحزن الكبير.

أسباب ظهور العلامات الزرقاء على الجسم

الدكتورة ريهام المهدي، استشاري أمراض الباطنة، أوضحت خلال حديثها لـ«هن»، أن ظهور العلامات الزرقاء المفاجئة يعد نزفًا تحت الجلد، ما يحدث بشكل لا إرادي وتلقائي، دون التعرض إلى كدمات أو غيرها من الصدمات الأخرى.

وتابعت استشاري أمراض الباطنة، أن ظهور البقع الزرقاء بشكل مفاجئ على الجلد، يعود في المقام الأول لنقص الصفائح الدموية لكنه يكون مصحوبًا بأزمة مرضية أخرى، ولا يجرى الكشف عنها ومعرفة سببها دون الفحص الطبي «في الحالة دي بيكون في نقص صفائح دموية، لكن مش ده السبب الوحيد، لأنها بتكون مصاحبة لسبب تاني مش بيتم الكشف عنه أو معرفته من غير الفحص الطبي».

انفجار الشعيرات الدموية أسفل الجلد

واصلت «المهدي» حديثها موضحة أنه من ضمن أسباب ظهور هذه الكدمات أيضًا انفجار الشعيرات الدموية أسفل الجلد، لذلك يجب سرعة الفحص الطبي حين ظهورها، للتعامل معها بصورة صحيحة.

وأشار الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إلى بعض الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ظهور هذه الكدمات الزرقاء، والتي تمثلت في:

- نقص فيتامين C وK.

- تناول أدوية مضادة للاكتئاب.

- تناول أدوية السيولة.

- التقدم في العمر.

- ضعف الأوعية الدموية.

- انفجار الشعيرات الدموية.

- الإصابة بالسكري.