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سلوى خطاب تتألق بالأزرق في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أطلت الفنانة سلوى خطاب بإطلالة ناعمة خطف بها الأنظار، على السجادة الحمراء لفعاليات افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في نسخته الـ 38.

وظهرت بفستان طويل باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون الفضي، وزينت الإطلالة بمجوهرات مكونة من وخاتم، وحلق.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي مساء اليوم الأربعاء، لدول البحر المتوسط في دورته الـ 38 الذي يرأسه الناقد الفني الأمير أباظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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