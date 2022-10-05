إطلالة جريئة لـ بوسي شلبي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي على السجادة الحمراء لفعاليات افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في نسخته الـ 38، وخطفت الأنظار بإطلالة جريئة.

وارتدت بوسي فستانا طويلا باللون البستاج، بقصة الكب، مكشوفا عند منطقة الصدر، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن يكون شعرها موفوعا لأعلى، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من أسورة، وخاتم, وسلسلة.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي مساء اليوم الأربعاء، لدول البحر المتوسط في دورته الـ 38 الذي يرأسه الناقد الفني الأمير أباظة.