لا تتجاهل ألم الساق.. علامة على إصابتك بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

ألم الساق ربما يكون علامة على الإصابة بمرض خطير، وهو جلطة الساق، فكيف نعرف ذلك وما أعراضها وعلاجها؟

جلطة الساق

هي عبارة عن جلطة دموية في الوريد، وقد تكون الإصابة بجلطات الأوردة العميقة خطيرة، لذا يكون من الضروري التواصل مع الطبيب المختص، وذلك وفقًا لما ذكره موقع nhs.

أعراضها

تشنج في الساق، وغالبًا ما يحدث في ساق واحدة.

الشعور بألم في الساق.

ظهور ورم في الساق، ومن النادر أن يكون في الاثنين.

دفء الجلد حول المنطقة المؤلمة.

احمرار الجلد، وتغير لونها إلى الداكن.

انتفاخ الأوردة وغالبًا ما تكون صلبة عند لمسها.

تشخيصه

عادة ما يبدأ الطبيب في الاستماع إلى الأعراض التي يشكو منها المريض، وإذا اعتقد بأنك مصاب بالجلطة، يطلب بعض الفحوصات، وتشمل الموجات فوق الصوتية، حيث يظهر الفحص ما إذا كان الدم يتدفق بشكل طبيعي عبر الوريد، بالإضافة إلى الأشعة السينية، يتم حقن صبغة لإظهار مكان تجلط الدم.

علاجها

يرى الطبيب أن من الضروري الحصول على حقنة مضادة للتخثر لإذابة الدم المتجلط، ومن ثم تلقي الأدوية عبارة عن عقاقير مضادة للجلطات، وقد تصل لمدة 3 أشهر، كما يتضمن العلاج الأحدث تفتيت الجلطة وامتصاصها من خلال أنبوب صغير في الوريد، وعادة ما تحتاج إلى تناول الأدوية المضادة للتخثر لعدة أشهر بعد هذا العلاج.

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