نيللي كريم تقدم نصائح ذهبية للسيدات: «حبي نفسك وكوني قوية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

نيللي كريم، واحدة من الفنانات اللاتي يناقشن قضايا المرأة المختلفة، في أعمالها سواء داخل السينما أو التلفزيون، فهي لسان حال السيدات المعرضات للعنف بشتى أنواعه وأشكاله، ولعل مسلسلها الدرامي الذي شارك في السباق الرمضاني 2022 «أمل فاتن حربي» سلط الضوء على الكثير من المشاكل الأسرية والزوجية، وقضايا العنف ضد المرأة.

نصائح ذهبية لمريضات سرطان الثدي

وحلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على إحدى البرامج التلفزيونية، وجهت خلالها رسائل ونصائح للسيدات، بشأن عدم السكوت عن حقوقهن حال تعرضهن للعنف، كما وجهت نصائح ذهبية لمريضات سرطان الثدي، كونها سفيرة مستشفى «بهية» لعلاج سرطان الثدي.

وخلال حديثها عن سرطان الثدي، قالت «بقول لكل ست حبي نفسك، كوني قوية، أنتي تستحقي كل الحُب والاحترام من اللي حواليكي».

ووجهت الفنانة نيللي كريم، نصائح للسيدات بشأن ضرورة إجراء الفحوصات الدورية، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، إذ تقول: «أنا فخورة لأني سفيرة مستشفى بهية، لعلاج سرطان الثدي، واحرص دائما على دعمهم وتشجيعهم وزيارتهم في المستشفى».

وفيما يخص مشكلة العنف ضد المرأة، قالت الفنانة نيللي كريم: «مفيش ست معدتش بتجارب صعبة، لأن وقت الخناقة وعدم التفاهم كل واحد بيطلع أوحش ما عنده، في ناس بتعدي وتقدر تستمر وناس لأ، أنصح بأن لو في ست مش مرتاحة متكملش، سقف التوقعات بيكون عالي، مسلسل فاتن أمل حربي، ناقش أزمة كبيرة في المجتمع، والدتي لعبت كتير في تربية أولادي».

وتابعت: «الأهل يجب أن يعاملوا الفتيات والشباب دون تفرقة، الاحترام على الكل، أقول لكل امرأة معنفة لا تتهاوني على حقك، بلغي على تعرضك للعنف، السيدات بيرفضن الطلاق خوفًا من عدم القدرة على الإنفاق، لذا يجب عليهن الاعتماد على ذاتهن منذ الصغر، وتأسيس حياة مهنية مستقلة».