صيغ مختلفة لـ أفضل دعاء للأبناء.. «اللهم لا تريني في أولادي بأسا يبكيني»

القاهرة - سمر حسين - ماما

في كل حين تحرص الأم على التضرع لله عز وجل بالدعاء لأولادها، من أجل جلب الخير في حياتهم، لذلك يستعرض «هن» خلال السطور الآتية أفضل دعاء للأبناء، ووفقًا لدار الإفتاء المصرية.

وهناك العديد من الصيغ التي يمكن للأم الدعاء بها، منها:

صيغ من أفضل دعاء للأبناء

1- اللهم اهدي أبنائي إلى صراطك المستقيم، وحبب قلوبهم في طاعتك واتباع أحسن الأمور.

2- اللهم أصلح حال أولادي، وثبتهم على الصلاة، واجعلهم من الدائمين على أدائها.

3- اللهم ارضى عن أبنائي في كل وقت وحين.

4- اللهم افتح لأبنائي أبواب الخير، ويسر عليهم أمورهم.

5- اللهم اهدي أولادي فيمن هديت، وعافهم فيمن عافيت، واحرصهم بعينك التي لا تنام.

6- اللهم عافي أولادي في أجسادهم، واجعل بركتك تحل عليهم أينما وُجدوا.

7- اللهم لا تريني في أولادي بأسًا يبكيني، واجعلهم من عبادك الصالحين.

8- اللهم إجعل في أجسادهم نور، وعقولهم نور، ويسر عليهم أهوال الدنيا.

9- اللهم يسر ولا تعسر على فلذات أكبادي.

10- اللهم يارب الخير لا تحرم أولادي من عطفك وكرمك يا حنان يا منان.

صيغ أخرى لأفضل الدعاء للأبناء

1- يارب أنت ربي ورب المستضعفين في الأرض، يسر لأولادي أمورهم، ووفقهم إلى ما تحب وترضى في كل وقت وحين.

2- يارب لا تحرم أولادي من عطفك وكرمك ورحمتك.

3- يارب قر عيني بأولادي ونجاحهم في أمور حياتهم، وارزقهم أعلى المقامات والشؤون.

4- يارب اجعل أولادي من عبادك الصالحين، وارزقهم حب الخير دائمًا.

5- باسمك الأعلى أدعوك ربي ألا تحرم أبنائي من رحمتك التي وسعت كل شيء.