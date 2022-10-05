لن تتوقع.. ما سر دفن النمل لموتاه في أسرع وقت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحشرات تفعل أحيانا بعض التصرفات المثيرة للدهشة والغريبة، ومن ضمنها النمل ورغم أنه صغير الحجم فهو أكثر الكائنات تعقيدًا في عالم الحشرات.

وتعد أنماط سلوك الحشرات باستخدام تقنيات التكيف الذكية أحد الأسباب الرئيسية لنجاتهم من جميع حالات الانقراض الجماعي.

ولكن هل تعلم لماذا يحمل النمل جثث الموتى ويدفنهم في أسرع وقت أو إخراجهم من المستعمرة وإلقائهم بعيدًا، هذا ما نوضحه وفقا لموقع "unbelievable".

"الرحلان الناخر" هو ممارسة بعض الحشرات لتنظيف وإزالة الجثث من مستعمراتها.

والرحلان الناخر "Necrophoresis" بالنسبة للنمل هو تقنية نظافة شديدة لإزالة الأجساد الميتة من المستعمرة.

وتأتي كلمة "Necrophoresis" من الكلمة اليونانية "nekros" والتي تعني "جسد ميت"، وصاغ المصطلح عالم الحيوانات الأمريكي إي أو ويلسون وزملاؤه في عام 1958، لكنهم لم يكتشفوا هذا السلوك.

وادعى بلينيوس سيكوندوس المؤلف الروماني وعالم الطبيعة، أن النمل هو الكائنات الحية الوحيدة بخلاف البشر التي يدفنون موتاهم.

بالإضافة إلى النمل، ينغمس النحل والدبابير والنمل الأبيض أيضًا في الرحلان النخرى، ويقوم بهذا السلوك كإجراء وقائي صحي لمنع أي مرض أو عدوى من الانتشار عبر المستعمرة.

كيف يتعرف النمل على رفاقهم الموتى؟

معظم النمل ليس لديه عيون أو أذن، ولكن حاسة الشم لديهم قوية وتساعدهم على البحث عن الطعام والعودة إلى مستعمراته.

كما يطلقون الفيرومونات عندما يتركون مستعمراتهم حتى يعثرون عليها عندما يعودون مرة أخرى.

وعندما تموت النملة، يطلق الجسم حمض الأوليك، وبالتالي تستنشق الحشرات الأخرى يشمون رائحة هذا الحمض، وبعد ذلك تتبع أسراب النمل الرائحة وتندفع إلى مكان الجثث.

لماذا يزيل النمل الجثث وينقلها إلى مكان آخر؟

يعتبر النمل الميت تهديدًا لسلامة المستعمرة وعندما يكون هناك نملة ميتة، فهناك احتمالية أن تنشر المرض إلى المستعمرة ويصيب أو يقتل النمل السليم، لذلك فإنهم يحملون الجثث بأسرع وقت ليست لأسباب عاطفية ولكن للحفاظ على مستعمراتهم خالية من الأمراض وصحية.

وأظهرت تجربة أجريت على نملة حية تم رشها بحمض الأوليك أن النمل الآخر اعتبرها ميتة وحملها بعيدًا ليتم دفنها حية.

بالإضافة إلى أن النمل المسئول عن دفن الجثث يمارس شكلاً من أشكال التباعد الاجتماعي عن طريق بقائه خارج المستعمرة عند المدخل لمنع التلوث المتبادل.

ومن ثم يحمل النمل الجثث الآخرين إلى مقبرة للنمل تسمى "ميدن".

والنمل يعتبر من الحشرات الذكية التي يبنون هياكل من جثث الموتى ونفايات أخرى تسمى "الوسطاء".

وفي هذا المكان، يتم تفريغ جميع نفاياتهم، وكذلك جثث غيرهم ويتم نقلهم إلى منتصف المخبأ ورميهم على شكل كومة، ولا يوجد حداد ولا مشاعر ولكنه مثل طقوس يؤدونها باجتهاد للحفاظ على جنسهم.

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