"لابسين بدل خضراء".. عصابة من النساء يسرقن فتاتين في المترو "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أقبلت مجموعة من النساء على الهجوم على فتاتين تبلغان من العمر 19 عامًا، حيث قال رجال الشرطة إن النساء سرقت الهواتف المحمولة وبطاقات الائتمان والمحافظ وأشياء أخرى.

وأظهر مقطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من النساء، حوالي 6، يرتدين بذلة خضراء، يهاجمن ويسرقن مراهقات في مترو أنفاق نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأوا الأمر بمشاجرة داخل القطار، ليهاجمن إحدى الركاب ويضربن أخرى بشكل متكرر في وجهها، وفقا لموقع ndtv.

ومن جانبها، أطلقت والدة إحدى الضحايا على مجموعة النساء اسم "عصابة العفريت الخضراء"، وقالت إن ابنتها وصديقتها تعرضتا لهجوم من قبل ما أطلقت عليهن وصف "حيوانات"، وكائنات فضائية، آمل أن يحصلن السارقات على ما يستحقونه بسبب ما فعلوه".

وأضافت أن ابنتها تعمل في مجال الأعمال التجارية الدولية في إحدى الكليات في فلوريدا، وقد عادت لزيارة الأسرة في كوينز خلال عطلة نهاية الأسبوع، والآن تجري أشعة سينية على الصدر وفحص بالتصوير المقطعي المحوسب.

وذكرت أن ابنتها أصيبت بجروح خطيرة بعد قيام "10 نساء بضربها في رأسها، "إنها تعاني من ألم مبرح عندما تتنفس، في أحد مقاطع الفيديو، يمكنك رؤية الفتاة وهي تركلها وتعلق قدمها في حزام حقيبة ابنتي، ابنتي صغيرة جدًا". أضافت الأم.

وأبلغ المسؤولون أن اللصوص لم يتم القبض عليهن بعد، وقالت الأم إن على مسؤولي المدينة والولاية أن يأخذوا الحادث المروع على محمل الجد.

اقرأ أيضا..

فيديو صادم.. أرض تبتلع مجموعة سيدات بعد رقصة احتفالية

3 ألعاب تساعد على منع تقدم مرض ألزهايمر

لمرضى ارتفاع الكوليسترول.. تناول هذا الطعام يقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

مع انتشارها.. طبيب يحذر من هذه الأعراض للبرد والأنفلونزا

فيتامين شهير مرتبط بتقليل خطر الإصابة بنوع سرطان قاتل