بعد وفاة طفلتي منيا البصل.. أطباء يحذرون من بدائل الأدوية «إلا في حالة واحدة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

فاجعة شديدة استيقظت عليها منطقة منيا البصل بمحافظة الإسكندرية، عقب وفاة طفلتين «إيمان محمد»، 7 سنوات، وشقيقتها «سجدة» 5 سنوات، بعد حقنهما بعلاج بديل أودى بحياتهما عقب لحظات من حصولهما عليه.

تفاصيل واقعة طفلتي الإسكندرية

وبحسب ما كشفت التحريات، بدأت واقعة الطفلتين الشقيقتين بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من والدتهما، كاشفة عن توجهها في البداية لإحدى الصيدليات لصرف مضاد حيوي كتبه الطبيب لطفلتيها، ولكن لم يكن متوافرا، فأشارت عليها عاملة بعلاج بديل حقنت به ابنتيها، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ ونُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.

تشييع جنازة طفلتي منيا البصل

وسرعان ما جرى تحرير محضر بالواقعة ونقل جثتي الطفلتين إلى مشرحة كوم الدكة، حيث أنهى الطب الشرعي تشريح الجثتين، وأصدرت النيابة تصريح الدفن، على أن تشيع جنازتهما عصر اليوم من كوم الدكة.

طبيب يعلق على واقعة الطفلتين

ومن ناحيته علق الدكتور محمد كيلاني، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثه لـ«هن»، موضحًا خطورة الحصول على البدائل العلاجية دون الرجوع إلى استشارة الطبيب المختص في الحال.

وشدد استشاري طب الأطفال على ضرورة الرجوع إلى الطبيب المختص في حال تغيير العلاج المطلوب، وذلك حتى لا يتعرض الطفل إلى الحساسية التي قد تثار بسبب عدم قبول الجهاز المناعي لبعض الأجسام المتواجدة بالعلاج ذاته، وبهذا يمكن الحصول على البديل العلاجي في حالة موافقة المختص فقط.

حساسية المضاد الحيوي قد تؤدي إلى الوفاة

فيما كشفت سوزان المهدي، طبيبة صيدلانية، أن هناك بعض الحالات التي تعاني من حساسية الجسم لبعض أنواع المضادات الحيوية، لذلك يلزم قبل الحصول عليها، إجراء ما يسمى اختبار الحساسية تحت الجلد، وذلك لأنه في حال ظهورها على المريض فإنها تؤثر على عضلة القلب وعملية التنفس ما يسبب الوفاة، إذا لم يتم التعامل معها سريعًا «لازم قبل أي حقنة مضاد يتعمل اختبار حساسية تحت الجلد، لأنها لو ما تلحقتش بسرعة بتموت في الحال».