الامارات | احمرار العين في هذه الحالة يتطلب استشارة الطبيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد احمرار العين من المتاعب الصحية الشائعة، والذي يحدث غالباً بسبب تعرض العين للجفاف والإجهاد.

وقال طبيب العيون الألماني البروفيسور فيليب ستيفن إن احمرار العين يستلزم الاستشارة في حال استمراره لمدة تزيد على يومين، لاسيما إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحكة والحرقان وزيادة إفراز الدموع وتدهور الرؤية.

وتشمل أسباب احمرار العين ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الضغط الداخلي للعين واضطرابات تخثر الدم وأمراض الأيض كداء السكري وأمراض العيون مثل التهاب الملتحمة أو التهاب القرنية أو التهاب القزحية، بالإضافة إلى الحساسية والعدوى البكتيرية أو الفيروسية.