في 7 أيام.. نظام لخفض الكوليسترول في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

ارتفاع الكوليسترول في الجسم يمكن أن يتسبب في المشكلات الصحية المختلفة، ومن بينها أمراض القلب.

والاهتمام بنظام غذائي لخفض الكوليستيرول يساهم في الحفاظ على صحة القلب، لتجنب الآثار الضارة الناتجة عن تراكم الكوليستيرول.

لذا يكون من الضروري الاهتمام بنظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية للقلب، والحرص على احتواء هذه الأطعمة على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "livestrong".

توفر الألياف العديد من الفوائد الصحية، ومنها تحسين مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، مع العلم تصنف الألياف عادة إلى نوعين، الأول قابل للذوبان ونوع آخر غير قابل للذوبان.

وغالبًا ما تحتوي معظم الأطعمة النباتية على مزيج من كلا النوعين من الألياف، ولكن القابلة للذوبان من النوع الموجود في الشوفان والبروكلي والبازلاء والعديد من الفواكه وهي التي تمتص الكوليسترول وتسحبه من الجسم، ما يساعد على خفضه

لذا يعد النظام الغذائي عامل مهم، في 7 أيام اتبع هذا النظام سيساهم في خفض الكوليسترول في الدم، وتشمل ما يلي:

اليوم الأول

الإفطار: إضافة اللوز مع حبوب القمح والزبادي.

الغداء: شوربة العدس حيث تعد منخفضة الصوديوم، كما تحتوي على 12 جرامًا من الألياف.

العشاء: قرع من الإضافات إضافة جميلة إلى نظامك الغذائي.

اليوم الثاني

الإفطار: تناول التوت الغني بالألياف ومضادات الأكسدة، وستحصل على جرعة جيدة من كل من العناصر الغذائية.

الغداء: سلطة الفاصوليا السوداء والذرة والأفوكادو من النباتات المفيدة لصحة الجسم.

العشاء: تناول وجبة خالية من السكر، ومضاف إليه جزء من الألياف لإستكمال يومك.

اليوم الثالث

الإفطار: احصل على 8 جرامات من الألياف وأقل من 200 ملليجرام من الصوديوم من بين قائمة الطعام الموجودة في ثلاجتك.

الغداء: تناول الباستا مضاف إليها عدس، الغنية بالألياف لجعلها كريمية بدون منتجات الألبان.

العشاء : تناول سلطة التونة مع الفاصوليا البيضاء.

اليوم الرابع

الإفطار: ابدأ يومك بشكل صحيح بتناول 11 جرامًا من الألياف، من خلال دقيق الشوفان المخبوز بالتفاح.

الغداء: سلطة الدجاج المشوي مع اللوز والكرز ستساعدك على البقاء ممتلئًا حتى العشاء.

العشاء: تناول المأكولات البحرية مرتين في الأسبوع، مثل السالمون.

اليوم الخامس

الإفطار: تناول توست بالحمص الذي يعد مليء بـ 11 جرامًا من الألياف لتجنب الرغبة في تناول الطعام.

الغداء: تناول حساء يحتوي على ألياف وفيتامينات وعناصر غذائية مفيدة.

العشاء: تناول الخس مع صدور الدجاج.

اليوم السادس

الإفطار: تناول كعكة بدقيق الشوفان وجوز الهند.

الغداء: تناول الفاصوليا الحمراء منخفضة الصوديوم، بالإضافة إلى القرفة نكهة لطيفة.

العشاء: يجب الحرص على أن تكون وجبة منخفضة من الصوديوم وغني بالألياف، ومنها القرنبيط مع صدور الدجاج.

اليوم السابع

الإفطار: أضف قطعة من الفاكهة مثل الأفوكادو التي تحمل فوائد كاملة ومغذية للجسم.

الغداء: تناول البطاطا الحلوة مع صدور الدجاج المشوية.

العشاء: الحصول على الألياف من خلال الفاصوليا الحمراء والبطاطا الحلوة.

فيديو صادم.. أرض تبتلع مجموعة سيدات بعد رقصة احتفالية

3 ألعاب تساعد على منع تقدم مرض ألزهايمر

لمرضى ارتفاع الكوليسترول.. تناول هذا الطعام يقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

مع انتشارها.. طبيب يحذر من هذه الأعراض للبرد والأنفلونزا

فيتامين شهير مرتبط بتقليل خطر الإصابة بنوع سرطان قاتل