"عكس الأدوار".. 7 طرق للاحتفال باليوم العالمي للمعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نغم محمد

يحتفي العالم في الخامس من شهر أكتوبر، باليوم العالمي للمعلم تقديرًا للدور المهم لهذه المهنة.

وتعود مناسبة هذا اليوم التي أطلقتها منظمة يونسكو منذ عام 1994، إلى إحياء ذكرى توقيع توصية مشتركة من منظمتي يونسكو والعمل الدولية، من أجل تحسين أوضاع المعلمين في جميع البلدان وذلك في عام 1966.

وبهذه المناسبة نستعرض بعض الطرق للاحتفال بالمعلمين في يومهم العالمي، وفق ما ورد في موقع"SplashLearn":

1-قل "شكرًا" لمعلمك:

اعطِ المعلم بطاقة أو هدية أو كتابة قصيدة، سيشعر بالسعادة لأن تعبه لم يذهب سدى.

2- التفاعل:

فكّر في التواصل مع المعلمين المفضلين، ليعرفوا كيف كان لهم تأثير قوي على حياتك.

3- إقامة حفلة:

يمكن لأولياء الأمور إقامة حفلة خاصة للمعلمين، وتقديم الهدايا البسيطة.

4- عبر عن الحب والاحترام:

أخبرهم بصدق كيف ساهموا في نجاحك، وقدم لهم أشياء، مثل: دفاتر المذكرات اللطيفة، أو قلم خاص.

5- التعبير عن الامتنان:

يمكن للطلاب إنشاء مقاطع فيديو تعبر عن الامتنان، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

6- خطط لنشاط عكس الدور:

يمكن للطلاب التخطيط للقيام بعكس الأدوار لبعض الوقت، بحيث يتظاهر الأطفال بالتدريس مثل معلميهم المفضلين.

7- اسأل المعلمين إذا كانوا بحاجة لمساعدتك:

لتجعلهم سعداء، حاول مساعدهم بأفضل طريقة ممكنة.

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