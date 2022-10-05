إليسا تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. وسعر صادم لإطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة إليسا بإطلالة جذابة خلال إحيائها حفلها الغنائي الأخير في مدينة شرم الشيخ.

وتألقت بقميص باللون البني مطبوع عليه ورود باللونين الأبيض والأسود.

واعتمدت مكياجا قويا واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وبالبحث وجدنا أن القميص من تصميم دار أزياء Valentino ويبلغ سعره 1196 دولار نحو 23,525 ألف جنيه مصري، والهوت شورت1582 دولارا ما يقارب 31 ألف جنيه.

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