بعد "لدغة الكوبرا".. فتاة تحمل ثعبانا ضخما وتُقبله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

هناك أشخاص محبة للزواحف المخيفة، لكن هل فكرت يومًا في حملها على كتفك وتقبيلها؟

انتشر مقطع فيديو يظهر فتاة من الهند، تحمل ثعبانًا ضخمًا على كتفها، وتقبله دون أي خوف.

انتشر الفيديو بشكل كبير، وحصد 31 ألف مشاهدة، وأثار العديد من ردود الفعل من مستخدمي الإنترنت، بينما كان البعض مفتونًا، أعرب آخرون عن قلقهم، كما أورد موقع "dnaindia".

كتب أحد مستخدمي "إنستجرام": "أنا خائف، هذا خطر للغاية"، وعلق آخر "شجاعة جدًا".

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