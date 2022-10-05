خانها ثم قتلها.. رجل يتخلص من زوجته بطريقة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في تصرف غريب، خنق رجل بريطاني يدعى "ألكساندر كلاك"، زوجته ودفن جثتها في حقيبة داخل حفرة، بعد أن اكتشفت خيانته لها مع جليسة الأطفال البالغة من العمر 17 عامًا.

وضرب ألكساندر كلاك البالغ من العمر 40 سنة ويعمل ضابط سابق، زوجته وتدعى "نيكسيان داونز" وخنقها عندما هددته بمغادرته والانفصال عنه بعد ما علمت أنه على علاقة غير شرعية مع جليسة الأطفال البالغة، وفق ما أوضحت صحيفة " dailymail" البريطانية.

لذا قتلها ودفن جثتها في حقيبة صغيرة وبعد ذلك وضعها في حفرة عميقة بطول 9 أمتار بمدينة سانت جورج وهي عاصمة جزيرة غرينادا الكاريبية.

وحُكم على كلاك بالسجن 67 عامًا وستة أشهر، ولكنهم أطلقوا سراحه بعد أن قال محاميه بأن فقدان كمبيوتر المحكمة الموجود عليه نسخة من محاكمة قتله جعل من المستحيل استئناف الحكم.

وقالت عمة المجني عليها نيكسيان كيم سزميجليوسكا البالغة من العمر 45 عامًا:" أنا مرعوبة كيف يطلقوا سراح شخص عندما يكون مذنبا ومن الواضح أنه يشكل خطرا على المرأة".

وفي سن الـ16، التحقت المجني عليها بكلية ساوثوارك في لويشام، جنوب شرق لندن، لدراسة السفر والسياحة، والتقت بـ كلاك على موقع التواصل الاجتماعي.

وتزوجت السيدة داونز في شقة كلاك في كرويدون، جنوب لندن، وسرعان ما انتقلت للعيش معه. وكانوا يتمتعون بحياة مثالية ويديران شركة توظيف ناجحة معًا.

وعندما ولدت ابنتهما "آنا" كان كلاك أبًا جيدا ومغرمًا بها، وعندما بلغت ابنتهم عامها الأول، استأجروا مربية أطفال تبلغ من العمر 17 عامًا، حتى تتمكن السيدة داونز من العودة إلى العمل.

وبعد ذلك بوقت قصير، اكتشفت السيدة أنه أعجب بالجليسة، ومارس الجنس معها في فراش الزوجية.

وتم العثور على جثة السيدة داونز كلاك بعد خمسة أيام من اختفائها واعتقال كلاك ووجهت إليه تهمة القتل العمد.

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