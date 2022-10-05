وفاة طفلتين بـ"مضاد حيوي".. احذر: لا تدخل الصيدلية "علشان تاخد حقنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حادث مروع شهدته الإسكندرية، وتحديدًا منطقة مينا البصل، حيث توفيت طفلتين شقيقتين إثر إعطائهما مضاد حيوي دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن داخل صيدلية بمنطقة بشاير الخير 3.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من والدة الطفلتين "إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار" تتهم فيه صاحبةَ صيدلية وعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية.

وبسؤال الأم، قالت في التحقيقات إنها ذهبت إلى صيدلية بجوار محل إقامتها بمنطقة بشائر الخير لصرف روشتة علاج للطفلتين حيث يعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد.

وأشارت إلى أن الصيدلانية وصفت عقارًا بديلًا للمدون بروشتة العلاج، إلا أنها حاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل.

وأضافت الأم أن العاملة داخل الصيدلية حقنت ابنتيها بالعقاقير "مضاد حيوي" دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا على الفور، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وألقي القبض على صاحبة الصيدلية وعاملتين بها.

وبعد واقعة الطفلتين، إليك ماذا يجب أن تفعل قبل أخذ حقنة مضاد حيوي في الصيدلية؟.

- هل اختبار الحساسية مهم؟

يسود اعتقاد عند كثير من الأشخاص، أن إجراء اختبار الحساسية كافي لتحديد قابلية الجسم لعقارات بعينها، لكن الدكتور الصيدلي محمد رضوان نفى صحة هذا الاعتقاد، موضحًا أن اختبار الحساسية ليس دقيقًا بالقدر الكافي.

ويضيف "رضوان" لـ"الخليج 365"، أنه "يمكن أن يظهر عدم وجود حساسية للعقار المستخدم، لكن بعد الحقن به تبدأ أعراض الحساسية في الظهور على الإنسان، نتيجة لتفاعلات دوائية داخل الجسم".

- متى يجب أخذ الحقنة؟

في حين نصح الدكتور رامي راجح أخصائي طب الأطفال، بعدم أخذ الحقن إلا في الحالات الضرورية جدًا، وتحت إشراف طبي كامل والابتعاد عن أخذها في الصيدلية، واللجوء إلى مستشفيات مجهزة لأخذها، حتى يمكن إسعاف المريض في حالة ظهور أية أعراض للحساسية للعقار.

وأوضح أن حالات الحساسية الناتجة عن استخدام الأدوية الأخرى أقل بكثير من نظيرتها في حالة استخدام الحقن.

- احذروا أعراض الحساسية

ويقول الدكتور مجدي بدران، استشاري طب الأطفال والحساسية وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ"الخليج 365"، إن أعراض الصدمة التحسسية الناتجة عن الحقن تكون أسرع وأكثر حدة وهي أكثر شيوعًا لدى الأطفال، موضحًا أن أعراضها واحدة في جميع الحالات، مثل:

الطفح الجلدي

ارتفاع في درجة حرارة الجسم

صعوبة التنفس

الإسهال

المغص

الغثيان

القيء

تصل الخطورة إلى توقف القلب وفقدان الوعي.

- هل يمكن إسعاف المريض؟

يضيف بدران: "في حالة تعرض الطفل بالفعل لصدمة تحسسية من الحقن، يجب عمل الإسعافات الأولية اللازمة، هي:

إيقاف الحقن فورًا.

الاستلقاء ورفع الطرفين السفليين، لإعادة ضخ الدم للمخ.

طلب الإسعاف أو التحرك لأقرب مستشفى، مع الحفاظ على الاستلقاء، لكن إذا كان التنفس صعبا يمكن الجلوس".

- نصائح مهمة قبل أخذ حقنة في الصيدلية

عمل اختبار الحساسية قبل أخذ الحقنة، حتى إذا تناولها الطفل من قبل، لأن ذلك لا يمنع حدوث الصدمة التحسسية، فمن الممكن ألا يتعرض لها الطفل في المرة الأولى ولكن تظهر أعراضها المرة الثانية.

بعد إجراء الاختبار، يجب الانتظار من ربع إلى نصف ساعة قبل أخذ الطفل الحقنة.

- تحذير مهم

وشدد "بدران" على ضرورة إجراء اختبار الحساسية قبل أخذ حقن المضاد الحيوي، خاصة إذا كان هناك تاريخ لظهور بعض الأعراض عند تناول المضاد الحيوي في الماضي، كالطفح الجلدي، ضيق النفس، تورم في الوجه أو الحلق، انخفاض ضغط الدم.

ونصح بالانتظار في المستشفى لمدة نصف ساعة بعد أخذ الحقنة، خاصة في حالة الشك في احتمالية وجود حساسية ضدها.

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