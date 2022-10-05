شاهد.. حذاء رئيسة وزراء بريطانيا يثير جدلا واسعا

محمد اسماعيل - القاهرة - سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس مرتدية حذاء رياضي خلال مقابلة تلفزيونية مهمة تحدثت فيها عن المرحلة المقبلة.

وجلست رئيسة وزراء بريطانيا "مسترخية"، خلال لقائها مع محطة سكاي نيوز، بحذاء رياضي أبيض "مريح"، بينما تلقت أسئلة صعبة حول المرحلة القادمة في بريطانيا.

وتعرضت "تراس" لهجوم وانتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختيارها هذا الحذاء، إذ علق أحدهم على "تويتر": "كيف تستطيعين أن تكونين مسترخية بحذاء رياضي وسط عاصفة الأزمات التي نمر بها؟".

وقال آخر: "أعتقد أن ليز تراس هي أول رئيس وزراء بريطاني يظهر في مقابلة مرتديا حذاء رياضيا".

وكان تقرير صادر عن مركز أبحاث "ريزليوشن فاوندشن" قد حذر من أن مشروع الميزانية الجديدة الذي أعلنه وزير الخزانة البريطاني، أدى إلى فقدان مصداقية حكومة رئيسة الوزراء، ليز تراس، في أسواق المال، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في سعر الجنيه الإسترليني ليزداد فقر الأسر البريطانية.