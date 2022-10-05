فيديو صادم.. أرض تبتلع مجموعة سيدات بعد رقصة احتفالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار مقطع فيديو لمجموعة سيدات، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سقطن في بالوعة أثناء رقصهن في حفل عيد ميلاد أقيم في مدينة ألاجوينياس بالبرازيل.

ووفقا لما جاء في موقع ndtv، تظهر مجموعة من النساء في فيديو يقفزن لأعلى ولأسفل ويرقصن في دائرة، لكن بعد لحظات، يسقطن في بالوعة، بينما صرخ الحاضرون من الصدمة، لكن خرجت النساء من الحادث سالمات.

ومن جانبها، قالت جابرييلا كارفالو إحدى الضحايا: "يبدو أننا كنا نرقص فوق البالوعة مباشرة وسقطنا بداخلها، أنا وست نساء أخريات.

وأضافت أن مجموعة النساء وجدت الموقف غريبًا حيث، لم يشهد هذا المكان الذي رقصن به وقوع أي حوادث غير مرغوب فيها من قبل، كما يقوم العمال حاليًا بإصلاح المكان.

وفي الوقت نفسه، في حادثة مماثلة في وقت سابق من هذا العام، تحولت حفلة منزلية إلى كابوس للضيوف بعد أن فتحت حفرة بعمق 43 قدمًا تحت حمام السباحة وامتصت رجلًا، حيث أظهر مقطع فيديو حمام السباحة وهو ينكسر ويغرق إلى الداخل ويمتص معظم ماء البركة في ثوانٍ، كما أظهر رجلا ينزلق باتجاه المجرى، قبل أن يجره أفراد آخرون بسرعة.

ويمكن أن تنشأ الحفر بعدة طرق ولكنها تحدث غالبا عندما تذوب الأرض تحت سطح الأرض في المياه الجوفية وتنجرف بعيدا، تاركة كهفا مفتوحا مغطى بطبقة رقيقة من الأرض فقط، قد تكون الثقوب أيضًا ناتجة عن فعل الإنسان، حيث يؤدي ضخ المياه الجوفية وأنشطة البناء إلى تغيير بنية الأرض الطبيعية وأنماط تصريف المياه.