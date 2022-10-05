الامارات | جائزة نوبل للكيمياء تذهب إلى 3 علماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز ثلاثة علماء من الولايات المتحدة والدنمارك، وهم كارولين بيرتوزي ومورتن ميلدال وباري شاربليس بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2022 اليوم الأربعاء، تقديراً لإسهاماتهم في «تطوير الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة».

ويعد الأميركي باري شاربليس أحد الفائزين بنوبل للكيمياء خامس شخص يفوز بالجائزة مرتين.

وتصدر الجائزة عن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (915.072 دولار).

