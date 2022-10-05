ما أسباب عدم تنفيذ الطفل المطلوب منه في المنزل؟.. خبيرة تربوية توضح

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاتفاقات بين الأسرة والأبناء من الأمور المهمة جدًا، لبناء طريقة ناجحة في التعامل مع جميع المواقف، ويمكن عمل اتفاق مع الطفل من عمر 18 شهرًا سواء عن الأكل أو الشرب أو اللعب وغيره، حسب وصف المدربة التربوية والخبيرة النفسية هايدي المصري.

شرحت هايدي عبر «هن»، نوعية الاتفاقات حسب عمر الطفل وقدرته على الاستيعاب، موضحة أنه لابد أن يعلم الأهالي، الطفل المطلوب منه وماذا يحدث حال عدم تنفيذه.

متى تحتاج الاتفاقات؟

وأشارت المدربة التربوية إلى أن وجود اتفاق بين الأسرة وطفلها يسهل عملية التربية من ناحية الطفل، الذي يكون متوقع المطلوب منه وكيفية تنفيذه والعواقب حال عدم عمل الاتفاق، والمقصود بالاتفاقات على سبيل المثال، طريقة اللعب أو طبقة الصوت أو المذاكرة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية بكل أنواعها أو طريقة حل المشاكل بين الأشقاء أو المصروف وغيره.

وذكرت «هايدي» أن اشتراك الطفل في وضع الاتفاق، يحقق قدرًا أكبر من التجاوب تجاه التنفيذ، خاصة من بعد عمر 6 سنوات.

أسباب عدم تنفيذ الاتفاقات

- يعاند الطفل في البداية من أجل اختبار مدى إصرارك على تنفيذ الاتفاق.

- عدم توضيح لطفلك طريقة تنفيذ الاتفاق.

- اتفاق تم بطريقة خاطئة.

- عمل اتفاقات كثيرة ومبالغ فيها ما يجعل الطفل لا يتذكر.

- عندما تتجاهلي تشجيعه وقت التنفيذ لأن الطفل حينها يفقد الشغف.

- كثرة الانتقادات واللوم.

- إجبار الطفل بالقوة على تنفيذ الاتفاق.

- وضع اتفاقات ولم يلتزم بها حينها وبالتالي لا يوجد استمرار في تنفيذها.

- عدم تنفيذ الأسرة للاتفاق نفسه.

- الصبر القليل عليه.

كيفية عمل اتفاقات

في البداية يجب يتعلم الطفل أمر ضروري وهو الاستمرار والتكرار والتشجيع، حتى يستمر في تنفيذ الاتفاقات بحسب وصف الخبيرة النفسية.

- لعمل اتفاق مع الطفل يجب إجراء مناقشة تتيح للجميع التعبير عن المشاعر والأفكار بشأن موضوع معين.

- طرح جميع الأفكار ثم اختيار الحل حسب ما يناسب الموقف.

- توضيح والاتفاق على طريقة التنفيذ والعمل على تذكير الطفل بها كل فترة.

- يجب أيضا الاتفاق مع الطفل على العواقب في حال عدم التنفيذ.

- تجنب تماما النقد والأحكام في حال عدم اتباع الاتفاق، وتذكير الطفل بطرح سؤال عليه «إيه اتفاقنا؟».

- في حال عندم اتباع الاتفاقات، يمكن العودة مرة أخرى لمناقشة الأفكار أو المشاعر أي البدأ من جديد.