نصائح للأمهات لتعليم أطفالهن اللغة الإنجليزية.. بينها استخدام المسرحيات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات من صعوبة بالغة في كيفية تعليم الاطفال أساسيات اللغة الإنجليزية بطريقة مبسطة غير معقدة تجعلهم يحبون اللغة ويعتبروها من أساسيات الحياة كونها لغة المستقبل التي تتعامل بها معظم الشعوب في شتى بقاع العالم، لكن بعض الأطفال يهابونها ويتعاملون معها كإنها مادة لابد من التخلص منها، وبالتالي يلجأن لأكثر من مدرس لمحاولة تعلم المصطلحات وتكوين الجمل والكلمات.

هبة عمران، خبيرة تربوية، ومؤسسة دراما أكاديمي، لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية بالفن، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، عن أفكار ذكية لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية، إذ تقول: «لابد من استخدام الدراما والفن في تعلم الإنجليزي من خلال تغيير الصوت وعمل مسرحيات تمثيلية والتعايش معها، وتقمص الشخصية، وكتابة السيناريو للمشاهد بطريقة سليمة عبر القراءة الجيدة وحصيلة الكلمات لإبراز موهبة الطالب ووضع نفسه مكان الشخصية».

طرق ذكية لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية

ونصحت «عمران»، الأمهات باستخدام اللغة الإنجليزية في المحادثات اليومية بينهن وبين أطفالهن: «استخدمي اللغة الإنجليزية في حديثك مع الطفل، حتى يستطيع تكوين الجمل بطريقة سليمة، لاستخدامها في الكتابة فيما بعد، لا يوجد خطأ في حفظ ووصف المكان أو الشخصية باستخدام الإنجليزية، ولا يجب التركيز على الأخطاء النحوية في أثناء التحدث مع الأطفال، لأنها جزءا من الكتابة، لكن اللغة تواصل ومحادثات».

نصائح للأمهات وللمدرسين

كما حددت نصيحة خاصة للأمهات وللمعلمين، أثناء تعلم الأطفال اللغة الإنجليزية، إذ قالت: «لابد من اختيار قصة تحتوي على زمن من الأزمنة والتركيز عليها أكثر من حفظ القاعدة، المناهج لم تعد قائمة على تلقين المعلومات وإنما الفهم والبحث».